Панацея или фуфло? Тренер развеял главный миф о стакане воды натощак

Главные мифы о воде утром

Запуск организма

Организм не нуждается в "запуске" - он работает постоянно, даже во сне. За пробуждение отвечает гормон кортизола, а не вода.

Повышение метаболизма

Нет никаких доказательств, что простая вода утром способна оказывать существенное влияние на метаболизм.

Стимуляция желчного пузыря

Желчь выделяется на еду, а не на воду. Особенно это касается белковых и жирных продуктов, а не жидкости натощак.

Восстановление водного баланса

За ночь организм действительно теряет часть влаги из-за потоотделения и других процессов. Но это не означает обезвоживания. Утром тело самостоятельно сигнализирует о потребности в воде - из-за чувства жажды.

Вода должна быть теплой

Температура воды не имеет принципиального значения: организм быстро нагревает или охлаждает до нужной температуры.

Стакан теплой воды утром - это полезная привычка, но ее действие ничем не отличается от того же яблока или чашки кофе с молоком. Все эти напитки и еда в известной степени гидратируют организм. Главное - пить и есть вкусное, не переоценивая влияние одного ритуала.

А как насчет меда?

Вода с медом? Это просто сладкая вода. Она не обладает магическими свойствами, и тем более не способствует похудению.

Если вам нравится стакан теплой воды утром - пейте. Но не стоит наделять эту привычку свойствам, не подтвержденным наукой. И главное - выбирайте то, что доставляет удовольствие вашему организму, без лишнего фанатизма.