"Панацея чи фуфло". Тренер розповів, чи корисна склянка теплої води з медом натщесерце

Багато так званих "зожників" впевнені, що пити вранці теплу воду з медом - це дуже корисно для здоров'я. Але це зовсім не так.

Тренер та експерт із харчування зі Львова Віктор Мандзяк на Facebook пояснив, чому такий напій - це лише солодка вода.

Чому вода з медом натщесерце погана ідея?

Експерт пояснив, що взаємодія теплої води та меду ніяк не впливає на корисні властивості кожного продукту. Тому він запропонував розібрати корисні властивості кожного інгредієнта окремо, щоб осягнути всю користь цього "диво-напою".

Склянка теплої води

Наш організм потребує в середньому 2,5 літри на день. Абсолютно неважливо, яка це вода – тепла чи холодна. Вранці, в обід чи ввечері – не має значення. Неважливим є і джерело цього H2O: звичайна вода, чай, сік, яблуко, хліб, ендогенна вода, що утворюється в організмі в процесі окисного фосфорилювання. Уся вона потрібна. Тепла вода не запускає метаболізм, зазначає експерт.

Чайна ложка меду

Мандзяк повідомив, що одна ложка меду містить приблизно 0,112% денної норми калію; 0,352% заліза; 0,176% вітаміну C; 0,208% вітаміну В5.

"У чайній ложці меду нема жодного мікронутрієнта, який міститься навіть у кількості 1% від денної норми. Нема в цьому ніякої користі, це погана звичка, яка, хоч не дуже суттєво, але негативно впливає на фігуру", – вважає Віктор.

Чи корисно пити теплу воду з медом зранку (фото: facebook.com/trainer.viktor)