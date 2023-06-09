"Панацея или фуфло". Тренер рассказал, полезен ли стакан теплой воды с медом натощак

Многие так называемые "зожники" уверены, что пить утром теплую воду с медом - это очень полезно для здоровья. Но это совсем не так.

Тренер и эксперт по питанию из Львова Виктор Мандзяк на Facebook объяснил, почему такой напиток - это всего лишь сладкая вода.

Почему вода с медом натощак плохая идея?

Эксперт объяснил, что взаимодействие теплой воды и меда никак не влияет на полезные свойства каждого продукта. Поэтому он предложил разобрать полезные свойства каждого ингредиента по отдельности, чтобы постичь всю пользу этого "чудо-напитка".

Стакан теплой воды

Наш организм нуждается в среднем 2,5 литра в день. Абсолютно неважно, какая это вода - теплая или холодная. Утром, в обед или вечером – неважно. Неважен и источник этого H2O: обычная вода, чай, сок, яблоко, хлеб, эндогенная вода, образующаяся в организме в процессе окислительного фосфорилирования. Вся она нужна. Теплая вода не запускает метаболизм, отмечает эксперт.

Чайная ложка меда

Мандзяк сообщил, что в одной ложке меда содержится приблизительно 0,112% дневной нормы калия; 0,352% железа; 0,176% витамина C; 0,208% витамина B5.

"В чайной ложке меда ни одного микронутриента, который содержится даже в количестве 1% от дневной нормы. Так в чем польза стакана теплой воды с чайной ложкой меда натощак? Нет в этом никакой пользы, это плохая привычка, которая хоть не очень существенно, но негативно влияет на фигуру", - считает Виктор.

Полезно ли пить теплую воду с медом утром (фото: facebook.com/trainer.viktor)