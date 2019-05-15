Не панацея от болезней: Супрун развеяла миф о популярном витамине для детей

Супрун развенчала миф о витамине D (Коллаж РБК-Украина)

Супрун рассказала, что неправильный подход к приему витаминов может опасным

Уляна Супрун рассказала, что в обществе постоянно идут дискуссии о полезности витамина D, который прописывают для профилактики и его пьют "на всякий случай". О том, что из себя представляет этот витамин, Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Супрун объяснила, что витамин D – это не панацея от болезней и высокие дозы могут быть опасны для организма. Человеку достаточно 20-30 минут проводить на солнце, чтобы получить необходимую дозу витамина D. Особый недостаток этого витамина могут испытывать жители северных широт, а также жители всей страны в зимний период.

Однако получить необходимое количество витамина D можно и из пищи – для этого в рацион нужно включить печень трески, лосось и другую жирную рыбу, мясо, в том числе печень и почки, обезжиренные молочные продукты и яйца.

Человеку витамин D нужен для того, чтобы усваивался кальций в кишечнике и накапливался в костях. Недостаток этого витамина провоцирует поликистоз яичников, боль в мышцах, депрессию, деменцию, частые простудные заболевания, плохое заживление ран, выпадение волос.

Супрун отметила, что принимать витамин D целесообразно людям старше 65 лет, чтобы уменьшить риск переломов и снизить воздействие менопаузы у женщин. Также этот витамин влияет на мышечную силу у пожилых людей.

Что нужно знать о витамине D (facebook.com/ulanasuprun)

Она развенчала популярные мифы о витамине D:

Витамин D не лечит депрессию, не снижает вероятность развития рака, не влияет на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Зафиксированы отдельные случаи передозировки витамином D у новорожденных и взрослых.

Одновременное употребление добавок кальция и витамина D существенно увеличивает риск образования камней в почках.

Детям до трех лет показано не более 400 единиц витамина D в сутки, взрослым – 600 единиц, а пожилым – 800 единиц.

Также Супрун назвала категории, которым пить витамин D в добавках нужно обязательно, но только после консультации с врачом:

Людям с нарушенной абсорбцией (Болезнь Крона, уменьшение желудка, синдром раздраженного кишечника, мукосцивидоз).

Тем, у кого есть хроническая нефропатия.

Беременные и кормящие женщины.

Детям и пожилым людям с темной кожей. Хотя темнокожие люди могут иметь низкую концентрацию витамина D без последствий.

Людям с болезнью печени.

Тем, кто принимает препараты от болезней Альцгеймера, антиретровирусную терапию (Людям с ВИЧ), или глюкокортикоидные, противогрибковые препараты и холистирамин.

Людям с остеопорозом, историей частых переломов и ожирением.

Людям с гиперпаратиреозом.

Людям с индексом массы тела +30, у них витамин D прячется в адипоциты.

Веганам и вегетарианцам, особенно, которые так питаются более двух лет, когда запасы организма исчерпаны.

Больные с туберкулезом, кокцидиодомикозом, беррилиозом и другими заболеваниями с образованием кист.

Атлетам и танцорам, особенно тем, которые придерживаются ограничения калорий.

"Если вы испытываете симптомы нехватки витамина D - стоит подойти к решению проблемы очень внимательно. А именно - проконсультироваться с врачом, сдать анализы и только потом начинать пить таблетки. Для начала важно понимать свое состояние здоровья и адекватность питания, и понять, почему именно витамина D не хватает. Следует лечить причину этого состояния и сопутствующие болезни, но не просто пить добавки "на всякий случай"", - резюмировала Супрун.

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