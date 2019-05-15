Не панацея від хвороб: Супрун розвіяла міф про популярний вітамін для дітей

Супрун розвінчала міф про вітамін D (Колаж РБК-Україна)

Супрун розповіла, що неправильний підхід до прийому вітамінів може небезпечним

Уляна Супрун розповіла, що в суспільстві постійно точаться дискусії про корисність вітаміну D, який прописують для профілактики і його п'ють "на всякий випадок". Про те, що з себе представляє цей вітамін, Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Супрун пояснила, що вітамін D – це не панацея від хвороб та високі дози можуть бути небезпечні для організму. Людині достатньо 20-30 хвилин проводити на сонці, щоб отримати необхідну дозу вітаміну D. Особливий недолік цього вітаміну можуть відчувати мешканці північних широт, а також жителі всієї країни в зимовий період.

Однак отримати необхідну кількість вітаміну D можна і з їжі – для цього в раціон потрібно включити печінку тріски, лосося та іншу жирну рибу, м'ясо, у тому числі печінку і нирки, знежирені молочні продукти і яйця.

Людині вітамін D потрібен для того, щоб кальцій засвоювався в кишечнику і накопичувався в кістках. Недолік цього вітаміну провокує полікістоз яєчників, біль у м'язах, депресію, деменцію, часті простудні захворювання, погане загоєння ран, випадіння волосся.

Супрун зазначила, що приймати вітамін D доцільно людям старше 65 років, щоб зменшити ризик переломів і знизити вплив менопаузи у жінок. Також цей вітамін впливає на м'язову силу у літніх людей.

Що потрібно знати про вітамін D (facebook.com/ulanasuprun)

Вона розвінчала популярні міфи про вітамін D:

Вітамін D не лікує депресію, не знижує ймовірність розвитку раку, не впливає на смертність від серцево-судинних захворювань.

Зафіксовані окремі випадки передозування вітаміном D у новонароджених і дорослих.

Одночасне вживання добавок кальцію і вітаміну D істотно збільшує ризик утворення каменів у нирках.

Дітям до трьох років показано не більше 400 одиниць вітаміну D на добу, дорослим – 600 одиниць, а літнім – 800 одиниць.

Також Супрун назвала категорії, яким пити вітамін D в добавках потрібно обов'язково, але тільки після консультації з лікарем:

Людям з порушеною абсорбцією (Хвороба Крона, зменшення шлунка, синдром подразненого кишечника, мукосцивидоз).

Тим, у кого є хронічна нефропатія.

Вагітні і годуючі жінки.

Дітям і літнім людям з темною шкірою. Хоча темношкірі люди можуть мати низьку концентрацію вітаміну D без наслідків.

Людям з хворобою печінки.

Тим, хто приймає препарати від хвороб Альцгеймера, антиретровірусну терапію (Людям з ВІЛ), або глюкокортикоїдні, протигрибкові препарати і холистирамин.

Людям з остеопорозом, історією частих переломів і ожирінням.

Людям з гіперпаратиреозом.

Людям з індексом маси тіла +30, у них вітамін D ховається в адипоцити.

Веганам і вегетаріанцям, особливо, які так харчуються більше двох років, коли запаси організму вичерпані.

Хворі з туберкульозом, кокцидиодомикозом, беррилиозом та іншими захворюваннями з утворенням кіст.

Атлетам і танцюристам, особливо тим, які дотримуються обмеження калорій.

"Якщо ви відчуваєте симптоми нестачі вітаміну D - варто підійти до вирішення проблеми дуже уважно. А саме - проконсультуватися з лікарем, здати аналізи і тільки потім починати пити таблетки. Для початку важливо розуміти свій стан здоров'я і адекватність харчування, і зрозуміти, чому саме вітаміну D не вистачає. Слід лікувати причину цього стану і супутні хвороби, але не просто пити добавки "на всяк випадок", - резюмувала Супрун.

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