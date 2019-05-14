ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вызывает стресс: Супрун развеяла мифы о популярном напитке

STYLERЖизнь    14.05.2019 - 11:00
Вызывает стресс: Супрун развеяла мифы о популярном напитке
Коллаж РБК-Украина

Супрун рассказала правду о кофе

Уляна Супрун развеяла распространенные мифы о популярном напитке. Так эксперт рассказала интересные факты о кофе на своей странице в социальной сети Facebook.

"Разным людям и при разных обстоятельствах кофе может как быть полезным, так и вредить. Впрочем, если вы умеренно потребляете кофе просто ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он полезен", - написала эксперт.

Кофе содержит кофеин и ряд полифенольных соединений и эфирных масел, которые положительно влияют на здоровье. В 2016 году кофе исключили из перечня потенциально канцерогенных соединений, и внесли в список веществ с противоопухолевым действием:

  • На 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С.
  • Уменьшает проявления вызванного алкоголем панкреатита.
  • У некоторых людей, имеющих вариант GRIN 2A рецептора глутамата - кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона. 
  • Кофе снижает развитие сердечно-сосудистых болезней.
  • Люди, которые регулярно и умеренно потребляют кофе, имеют на 15% ниже риск преждевременно умереть.
  • Любители кофе реже болеют диабетом, а у диабетиков кофе препятствует образованию висцерального жира (на животе). 
  • Кофе повышает давление и улучшает мозговое кровообращение. Но иногда это вредит здоровью. 
  • Более известным эффектом кофе является увеличение сфокусированности, борьба с сонливостью и улучшения настроения. 

Однако кофе может существенно навредить здоровью, если его употребление перерастает в привычку. "Как возникает зависимость? Сначала от кофе хорошо: она вызывает выброс дофамина, серотонина и эндорфинов - нейромедиаторов, участвующих в ощущениях удовольствия, бодрости и радости", - отметила Супрун.

Вызывает стресс: Супрун развеяла мифы о популярном напитке

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

В случае зависимости нужно попытаться не пить кофе несколько недель. Только тогда количество аденозиновых рецепторов уменьшится до привычного уровня. 

Ранее мы писали о том, что Супрун рассказала, как побороть приступ тяжелой тревоги.

А также рассказывали о том, что Супрун предостерегла украинцев об опасности инсульта.

Растерянность и страх: Супрун рассказала, как побороть приступ тяжелой тревоги Клиническая картина: Супрун поделилась шокирующими фактами про сахарный диабет
Новости Украины Ульяна Супрун
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь