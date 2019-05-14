Вызывает стресс: Супрун развеяла мифы о популярном напитке

Супрун рассказала правду о кофе
Уляна Супрун развеяла распространенные мифы о популярном напитке. Так эксперт рассказала интересные факты о кофе на своей странице в социальной сети Facebook.
"Разным людям и при разных обстоятельствах кофе может как быть полезным, так и вредить. Впрочем, если вы умеренно потребляете кофе просто ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он полезен", - написала эксперт.
Кофе содержит кофеин и ряд полифенольных соединений и эфирных масел, которые положительно влияют на здоровье. В 2016 году кофе исключили из перечня потенциально канцерогенных соединений, и внесли в список веществ с противоопухолевым действием:
Однако кофе может существенно навредить здоровью, если его употребление перерастает в привычку. "Как возникает зависимость? Сначала от кофе хорошо: она вызывает выброс дофамина, серотонина и эндорфинов - нейромедиаторов, участвующих в ощущениях удовольствия, бодрости и радости", - отметила Супрун.
Фото: (facebook.com/ulanasuprun)
В случае зависимости нужно попытаться не пить кофе несколько недель. Только тогда количество аденозиновых рецепторов уменьшится до привычного уровня.
Ранее мы писали о том, что Супрун рассказала, как побороть приступ тяжелой тревоги.
А также рассказывали о том, что Супрун предостерегла украинцев об опасности инсульта.