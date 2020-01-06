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Пам'ятник Бандері на кордоні України і РФ довів росіян до сказу

STYLERЖиття    06.01.2020 - 18:10
Пам'ятник Бандері на кордоні України і РФ довів росіян до сказу
Пам'ятник Бандері в Тернополі (фото: wikipedia.org)

На кордоні України і Росії можу встановити пам'ятник Бандері

Пам'ятник Степану Бандері може з'явиться в українському місті Конотоп Сумської області, яке знаходиться на кордоні з Росією. Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook.

Марцінків зазначив, що цей пам'ятник буде подарунком Конотопу. Він також написав, що недавно говорив з мером Конотопа Артемом Семенихіним, який добився того, що у них в місті пару вулиць перейменували на честь Романа Шухевича і Степана Бандери.

Мер Івано-Франківська також заявив, що він хоче, щоб всі добре попрацювали і в 2020 році подарували Конотопу пам'ятник Бандері, який встановлять на однойменній вулиці.

"Ми пишаємося, що з бандерівського краю. Ми завжди про це повинні говорити голосно. Тому що Степана Бандеру і досі в страшному сні боїться вся Москва", - зазначив Марцінків.

Новина про пам'ятник Бандері недалеко від кордону з Росією викликало резонанс у російських ЗМІ.

Нагадаємо, що 1 січня 2020 року виповнилося 111 років з дня народження Степана Бандери. Він прославився як політичний діяч, автор Акту відновлення Української Держави. Крім того, Бандера - один з головних ідеологів та теоретиків українського націоналістичного руху XX століття.

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