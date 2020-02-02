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Памела Андерсон внезапно рассталась с новым мужем: что произошло

STYLERЖизнь    02.02.2020 - 17:40
Памела Андерсон внезапно рассталась с новым мужем: что произошло
Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelandersonspain)

Памела Андерсон рассталась с продюсером Джоном Питерсом

Памела Андерсон разошлась со своим пятым мужем Джоном Питерсом, прожив с ним в браке всего 12 дней. 52-летняя звезда Playboy сообщила, что они с 74-летним Питерсом некоторое время проведут вдали друг от друга. Паре необходимо понять, чего они ждут от жизни.

По данным инсайдера, пара еще не подала юридические документы для свидетельства о браке после их свадебной церемонии 20 января, на которой присутствовали два сына Андерсон и три дочери Питерса, и его бывшая жена Кристина Форсайт-Питерс.

Памела Андерсон внезапно рассталась с новым мужем: что произошло

Памела Андерсон и Джон Питерс (фото: instagram.com/mytalk1071)

"Жизнь - это путешествие, а любовь - это процесс. Учитывая это, мы вдовем решили отложить оформление нашего свидетельства о браке и доверится этому процессу. Спасибо за уважение нашей частной жизни", - заявила Андерсон изданию The Hollywood Reporter.

В свою очередь Петерс отказался комментировать это. Стоит отметить, что раскол их отношений произошел внезапно. Еще несколько дней назад Памела опубликовала счастливый снимок с мужем, а потом резко улетела в свою родную Канаду.

Памела Андерсон внезапно рассталась с новым мужем: что произошло

Памела Андерсон и Джон Питерс (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Несмотря на то, что Памела и Джон были оба женаты четыре раза, этот союз казался многообещающим, учитывая, что они уже встречались друг с другом более 30 лет назад и воссоединили свои отношения, сохраняя все в тайне.

Питерс впервые встретился с Андерсоном в середине 80-х годов в особняке Playboy. В то время совсем юная Памела только переехала в Лос-Анджелес из ее Британской Колумбии, западной провинции Канады.

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