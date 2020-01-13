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Ани Лорак на отдыхе с молодым любовником засветила помолвочное кольцо (фото)

STYLERПерсоны    13.01.2020 - 14:19
Ани Лорак на отдыхе с молодым любовником засветила помолвочное кольцо (фото)
Ани Лорак и Егор Глеб (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак показала кольцо на "том самом" пальце

Ани Лорак отправилась в солнечную Калифорнию вместе с 26-летним бойфрендом, саундпродюсером Black Star Егором Глебом. Певица выложила счастливое фото в Instagram, а внимательные поклонники заметили на безымянном пальце правой руки кольцо с камнем.

Егор Глеб в социальных сетях опубликовал черно-белый кадр, на котором он нежно обнимает Каролину. Свое лицо молодой человек спрятал, но их отношения уже ни для кого не являются секретом.

Ани Лорак на отдыхе с молодым любовником засветила помолвочное кольцо (фото)Ани Лорак на отдыхе с молодым любовником засветила помолвочное кольцо (фото)

Ани Лорак с Егором Глебом на отдыхе в США показала кольцо (фото: instagram.com)

Поклонники уже начали поздравлять возлюбленных с предстоящей свадьбой, желать Каролине женского счастья и требовать совместных снимков с Егором.

"Что за кольцо на безымянном пальце? Замуж вышла?" - поинтересовалась подписчица.

"Давай фото с Егором, мы очень ждем", - требует фан.

"Кому-то предложение сделали?", - интересуется поклонник.

Ани Лорак на отдыхе с молодым любовником засветила помолвочное кольцо (фото)

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Напомним, что Ани Лорак официально развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу после 10 лет официального брака. Экс-супруги воспитывают совместную дочь Софию, которая проводит время, как с мамой в Москве, так и с папой в Киеве.

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