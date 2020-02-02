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Памела Андерсон несподівано розійшлася з новим чоловіком: що сталося

STYLERЖиття    02.02.2020 - 17:40
Памела Андерсон несподівано розійшлася з новим чоловіком: що сталося
Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelandersonspain)

Памела Андерсон розійшлася з продюсером Джоном Пітерсом

Памела Андерсон розійшлася зі своїм п'ятим чоловіком Джоном Пітерсом, проживши з ним у шлюбі всього 12 днів. 52-річна зірка Playboy повідомила, що вони з 74-річним Пітерсом деякий час проведуть окремо. Парі необхідно зрозуміти, чого вони чекають від життя.

За даними інсайдера, пара ще не подала юридичні документи для свідоцтва про шлюб після їх весільної церемонії 20 січня, на якій були присутні два сина Андерсон і три дочки Пітерса, і його колишня дружина Христина Форсайт-Пітерс.

Памела Андерсон несподівано розійшлася з новим чоловіком: що сталося

Памела Андерсон і Джон Пітерс (фото: instagram.com/mytalk1071)

"Життя - це подорож, а любов - це процес. Враховуючи це, ми вдвох вирішили відкласти оформлення нашого свідоцтва про шлюб і довіриться цьому процесу. Дякую за повагу до нашого приватного життя", - заявила Андерсон виданню The Hollywood Reporter.

У свою чергу Петерс відмовився коментувати це. Варто зазначити, що розкол їх відносин стався раптово. Ще кілька днів тому Памела опублікувала щасливий знімок з чоловіком, а потім різко полетіла в свою рідну Канаду.

Памела Андерсон несподівано розійшлася з новим чоловіком: що сталося

Памела Андерсон і Джон Пітерс (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Незважаючи на те, що Памела і Джон обидва були одружені чотири рази, цей союз здавався багатообіцяючим, враховуючи, що вони вже зустрічалися один з одним більш 30 років тому і відновили свої відносини, зберігаючи все в таємниці.

Пітерс вперше зустрівся з Андерсоном в середині 80-х років в особняку Playboy. В той час зовсім юна Памела тільки переїхала в Лос-Анджелес з її Британської Колумбії, західної провінції Канади.

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