"Пам'ятаю очі кожного": Артем Пивоваров зробив зворушливу заяву про воїнів ЗСУ

Артем сказав, що за його відчуттями, виступи для військових та для цивільних відрізняються.

"Мої концерти - це не просто про музику. Я вірю, що в деякому сенсі ми з моєю публікою переживаємо разом психомузичний чи навіть психотерапевтичний сеанс. Люди плачуть, сміються, радіють, інколи сумують, коли концерти за кордоном. Це дуже особливий і важливий сімейний конект", - говорить він.

Перед виходом на сцену він себе налаштовує такими словами: "Це мої люди. Вони прийшли заради того, щоб отримати задоволення сьогодні й налаштуватись на певну хвилю в житті".

"Якщо говорити про виступи перед військовими, то я налаштовуюся трішечки по-іншому. Першочергово це про вдячність. Я уявляю, що приїжджаю до своїх дуже давніх родичів, яким вдячний, що сьогодні живу. Родинне коло - це одна з найважливіших речей для людей у цьому світі. Наше коріння має дуже велику силу. Я відчуваю цю силу, виступаючи для захисників та захисниць. Ми маємо бути їм вдячні за життя. Як і своїй родині", - каже Пивоваров.

Артем Пивоваров (фото: Новий канал)

Виступаючи для військових, співак не має відчуття, що він популярний артист.

"Приїжджаю до них, як до родини чи до друзів. Я там не артист, а просто людина, яка нагадує, що в цивільному житті на них чекають", - ділиться Артем.

А ще для військових важливі не лише пісні, а й спілкування.

"Між треками вони запитують про мою думку чи ставлення до тих чи інших речей. Також ми говоримо про книги. Обмінюємося матеріальними речами: комусь я підписую гітару чи дарую медіатори, з якими їжджу в турі, комусь дарую ланцюжки, які також завжди зі мною, тож це енергетично важливі речі, з кимось обмінюємося кепками", - згадує він.

"Наприклад, у турі Америкою я придбав собі кепку, потім поїхав у ній у шпиталь. Військовий підійшов і каже: "Мені дуже подобається твоя кепка". А я йому: "Хочеш, я тобі можу її подарувати?" А він у відповідь: "Ні, так не працює. Ось тримай мою кепку з Бахмуту". І ми обмінялись", - розповідає хітмейкер.

У Артема взагалі дуже велика кількість трофеїв.

"У моїй кімнаті є стіна з нагород типу "найкращий виконавець" чи "найкраща пісня". І найголовніші нагороди там зараз - шеврони наших козаків. Кожен з них - це не просто матеріальна річ, а вдячність. І знаєте, може це буде звучати гучно, але я пам'ятаю очі кожного воїна, який подарував мені той чи інший шеврон", - додав Пивоваров.

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