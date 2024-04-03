"Помню глаза каждого": Артем Пивоваров сделал трогательное заявление о воинах ВСУ

Артем сказал, что по его ощущениям выступления для военных и для гражданских отличаются.

"Мои концерты - это не просто о музыке. Я верю, что в некотором смысле мы с моей публикой переживаем вместе психомузыкальный или даже психотерапевтический сеанс. Люди плачут, смеются, радуются, иногда унывают, когда концерты за границей. Это очень особенный и важный семейный конект", - говорит он.

Перед выходом на сцену он себя настраивает такими словами: "Это мои люди. Они пришли ради того, чтобы насладиться сегодня и настроиться на определенную волну в жизни".

"Если говорить о выступлениях перед военными, то я настраиваюсь немного по-другому. Первоначально это о благодарности. Я представляю, что приезжаю к своим очень давним родственникам, которым благодарен, что сегодня живу. Семейный круг - это одна из важнейших вещей для людей в этом мире. Наши корни имеют очень большую силу. Я чувствую эту силу, выступая для защитников и защитниц. Мы должны быть им благодарны за жизнь. Как и своей семье", - говорит Пивоваров.

Артем Пивоваров (фото: Новый канал)

Выступая для военных, у певца нет ощущения, что он популярный артист.

"Приезжаю к ним, как к семье или к друзьям. Я там не артист, а просто человек, напоминающий, что в гражданской жизни их ждут", - делится Артем.

А еще для военных важны не только песни, но и общение.

"Между треками они спрашивают о моем мнении или отношении к тем или иным вещам. Также мы говорим о книгах. Обмениваемся материальными вещами: кому-то я подписываю гитару или дарю медиаторы, с которыми езжу в туре, кому-то дарю цепочки, которые тоже всегда со мной, это энергетически важные вещи, с кем-то обмениваемся кепками", - вспоминает он.

"Например, в туре по Америке я приобрел себе кепку, потом поехал в ней в госпиталь. Военный подошел и говорит: "Мне очень нравится твоя кепка". А я ему: "Хочешь, я тебе могу ее подарить?" А он в ответ: "Нет, так не работает. Вот держи мою кепку из Бахмута". И мы обменялись", - рассказывает хитмейкер.

У Артема вообще очень большое количество трофеев.

"В моей комнате есть стена из наград типа "лучший исполнитель" или "лучшая песня". И самые главные награды там сейчас - шевроны наших козаков. Каждый из них - это не просто материальная вещь, а благодарность. И знаете, может это будет звучать громко, но я помню глаза каждого воина, подарившего мне тот или иной шеврон", - добавил Пивоваров.

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