Пам'ятаєте Хуаніту Соліс з "Відчайдушних домогосподарок"? Ось як вона виглядає зараз

Як зараз виглядає Хуаніта Соліс

Так, акторка Медісон Де Ла Гарза з'явилася у серіалі, коли їй було усього 6 років. Вона вдало перевтілилася у роль вередливої та впертої Хуаніти, яка не тільки відмовлялася слухати батьків, а ще й неодноразово потрапляла у неприємні ситуації.

Втім, глядачам цей персонаж запам'ятався. Актриса була дуже переконливою у кадрі.

Хуаніта Соліс з "Відчайдушних домогосподарок" (скріншот)

Нині ж Медісон стала блогеркою. До того ж вона працює продюсеркою та записує подкасти.

Актриса з "Відчайдушних домогосподарок" (фото: instagram.com/maddelagarza)

Артистка помітно змінилася. Нині вона вже не вередливе дівчисько, а впевнена у собі дівчина. Медісон носить яскраве вбрання та не соромиться своєї фігури.

Медісон Де Ла Гарза (фото: instagram.com/maddelagarza)

До того ж актриса експериментує з образами. Вона фарбує волосся, нещодавно дівчина наважилася на зелене тонування. Окрім цього, Медісон любить яскравий макіяж, який лише підкреслює її красу.

Як зараз виглядає актриса, що грала Хуаніту Соліс (фото: instagram.com/maddelagarza)

Про особисте життя дівчина не розповідає. Втім, вона часто публікує фото з друзями та веде активне соціальне життя. За сторінкою Медісон в Instagram стежать понад 460 тисяч юзерів.

Як зараз виглядає Хуаніта з "Відчайдушних домогосподарок" (фото: instagram.com/maddelagarza)

В коментарях під дописами актриси фани часто нагадують їй про те, що дізналися про неї саме завдяки ролі Хуаніти. Сама ж дівчина зовсім цього не соромиться, а навпаки, пишається роботою у серіалі.