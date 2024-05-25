Помните Хуаниту Солис из "Отчаянных домохозяек"? Вот как она выглядит сейчас

Как сейчас выглядит Хуанита Солис

Так, актриса Мэдисон Де Ла Гарза появилась в сериале, когда ей было всего 6 лет. Она удачно перевоплотилась в роль капризной и упрямой Хуаниты, которая не только отказывалась слушать родителей, но и неоднократно попадала в неприятные ситуации.

Впрочем, зрителям этот персонаж запомнился. Актриса была очень убедительной в кадре.

Хуанита Солис из "Отчаянных домохозяек" (скриншот)

Сейчас Мэдисон стала блогершей. К тому же она работает продюсером и записывает подкасты.

Актриса из "Отчаянных домохозяек" (фото: instagram.com/maddelagarza)

Артистка заметно поменялась. Сейчас она уже не капризная девчонка, а уверенная в себе девушка. Мэдисон носит яркие наряды и не стесняется своей фигуры.

Мэдисон Де Ла Гарза (фото: instagram.com/maddelagarza)

К тому же актриса экспериментирует с образами. Она красит волосы, недавно девушка решилась на зеленое тонирование. Кроме того, Мэдисон любит яркий макияж, который лишь подчеркивает ее красоту.

Как сейчас выглядит актриса, игравшая Хуаниту Солис (фото: instagram.com/maddelagarza)

О личной жизни девушка не рассказывает. Впрочем, она часто публикует фото с друзьями и ведет активную социальную жизнь. За страницей Мэдисон в Instagram следят более 460 тысяч пользователей.

Как сейчас выглядит Хуанита из "Отчаянных домохозяек" (фото: instagram.com/maddelagarza)

В комментариях под сообщениями актрисы фаны часто напоминают ей о том, что узнали о ней именно благодаря роли Хуаниты. Сама же девушка совсем этого не стесняется, а наоборот гордится работой в сериале.