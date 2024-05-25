Пам'ятаєте Хуаніту Соліс з "Відчайдушних домогосподарок"? Ось як вона виглядає зараз

Серіал "Відчайдушні домогосподарки", який вийшов на екрани 12 років тому, досі залишається актуальним, хоча актори, які грали основних та другорядних персонажів, вже сильно змінилися. Маленька дівчинка, яка зіграла Хуаніту Соліс, вже зовсім не маленька, а її фото точно вас вразять.

Як змінилася актриса, яка стала "екранною донькою" Габі Соліс у "Відчайдушних домогосподарках", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дівчини.

Як зараз виглядає Хуаніта Соліс

Так, акторка Медісон Де Ла Гарза з'явилася у серіалі, коли їй було усього 6 років. Вона вдало перевтілилася у роль вередливої та впертої Хуаніти, яка не тільки відмовлялася слухати батьків, а ще й неодноразово потрапляла у неприємні ситуації.

Втім, глядачам цей персонаж запам'ятався. Актриса була дуже переконливою у кадрі.

Хуаніта Соліс з "Відчайдушних домогосподарок" (скріншот)

Нині ж Медісон стала блогеркою. До того ж вона працює продюсеркою та записує подкасти.

Актриса з "Відчайдушних домогосподарок" (фото: instagram.com/maddelagarza)

Артистка помітно змінилася. Нині вона вже не вередливе дівчисько, а впевнена у собі дівчина. Медісон носить яскраве вбрання та не соромиться своєї фігури.

Медісон Де Ла Гарза (фото: instagram.com/maddelagarza)

До того ж актриса експериментує з образами. Вона фарбує волосся, нещодавно дівчина наважилася на зелене тонування. Окрім цього, Медісон любить яскравий макіяж, який лише підкреслює її красу.

Як зараз виглядає актриса, що грала Хуаніту Соліс (фото: instagram.com/maddelagarza)

Про особисте життя дівчина не розповідає. Втім, вона часто публікує фото з друзями та веде активне соціальне життя. За сторінкою Медісон в Instagram стежать понад 460 тисяч юзерів.

Як зараз виглядає Хуаніта з "Відчайдушних домогосподарок" (фото: instagram.com/maddelagarza)

В коментарях під дописами актриси фани часто нагадують їй про те, що дізналися про неї саме завдяки ролі Хуаніти. Сама ж дівчина зовсім цього не соромиться, а навпаки, пишається роботою у серіалі.