Помните Хуаниту Солис из "Отчаянных домохозяек"? Вот как она выглядит сейчас
Сериал "Отчаянные домохозяйки", вышедший на экраны 12 лет назад, до сих пор остается актуальным, хотя актеры, игравшие основных и второстепенных персонажей, уже сильно изменились. Маленькая девочка, сыгравшая Хуаниту Солис, уже совсем не маленькая, а ее фото точно вас поразят.
Как изменилась актриса, ставшая "экранной дочерью" Габи Солис в "Отчаянных домохозяйках", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу девушки.
Как сейчас выглядит Хуанита Солис
Так, актриса Мэдисон Де Ла Гарза появилась в сериале, когда ей было всего 6 лет. Она удачно перевоплотилась в роль капризной и упрямой Хуаниты, которая не только отказывалась слушать родителей, но и неоднократно попадала в неприятные ситуации.
Впрочем, зрителям этот персонаж запомнился. Актриса была очень убедительной в кадре.
Хуанита Солис из "Отчаянных домохозяек" (скриншот)
Сейчас Мэдисон стала блогершей. К тому же она работает продюсером и записывает подкасты.
Актриса из "Отчаянных домохозяек" (фото: instagram.com/maddelagarza)
Артистка заметно поменялась. Сейчас она уже не капризная девчонка, а уверенная в себе девушка. Мэдисон носит яркие наряды и не стесняется своей фигуры.
Мэдисон Де Ла Гарза (фото: instagram.com/maddelagarza)
К тому же актриса экспериментирует с образами. Она красит волосы, недавно девушка решилась на зеленое тонирование. Кроме того, Мэдисон любит яркий макияж, который лишь подчеркивает ее красоту.
Как сейчас выглядит актриса, игравшая Хуаниту Солис (фото: instagram.com/maddelagarza)
О личной жизни девушка не рассказывает. Впрочем, она часто публикует фото с друзьями и ведет активную социальную жизнь. За страницей Мэдисон в Instagram следят более 460 тысяч пользователей.
Как сейчас выглядит Хуанита из "Отчаянных домохозяек" (фото: instagram.com/maddelagarza)
В комментариях под сообщениями актрисы фаны часто напоминают ей о том, что узнали о ней именно благодаря роли Хуаниты. Сама же девушка совсем этого не стесняется, а наоборот гордится работой в сериале.
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