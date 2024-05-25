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Помните Хуаниту Солис из "Отчаянных домохозяек"? Вот как она выглядит сейчас

Суббота 25 мая 2024 08:14
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Помните Хуаниту Солис из "Отчаянных домохозяек"? Вот как она выглядит сейчас Как изменилась актриса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Сериал "Отчаянные домохозяйки", вышедший на экраны 12 лет назад, до сих пор остается актуальным, хотя актеры, игравшие основных и второстепенных персонажей, уже сильно изменились. Маленькая девочка, сыгравшая Хуаниту Солис, уже совсем не маленькая, а ее фото точно вас поразят.

Как изменилась актриса, ставшая "экранной дочерью" Габи Солис в "Отчаянных домохозяйках", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу девушки.

Как сейчас выглядит Хуанита Солис

Так, актриса Мэдисон Де Ла Гарза появилась в сериале, когда ей было всего 6 лет. Она удачно перевоплотилась в роль капризной и упрямой Хуаниты, которая не только отказывалась слушать родителей, но и неоднократно попадала в неприятные ситуации.

Впрочем, зрителям этот персонаж запомнился. Актриса была очень убедительной в кадре.

Помните Хуаниту Солис из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;? Вот как она выглядит сейчасХуанита Солис из "Отчаянных домохозяек" (скриншот)

Сейчас Мэдисон стала блогершей. К тому же она работает продюсером и записывает подкасты.

Помните Хуаниту Солис из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;? Вот как она выглядит сейчас

Помните Хуаниту Солис из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;? Вот как она выглядит сейчасПомните Хуаниту Солис из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;? Вот как она выглядит сейчас

Актриса из "Отчаянных домохозяек" (фото: instagram.com/maddelagarza)

Артистка заметно поменялась. Сейчас она уже не капризная девчонка, а уверенная в себе девушка. Мэдисон носит яркие наряды и не стесняется своей фигуры.

Помните Хуаниту Солис из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;? Вот как она выглядит сейчас

Мэдисон Де Ла Гарза (фото: instagram.com/maddelagarza)

К тому же актриса экспериментирует с образами. Она красит волосы, недавно девушка решилась на зеленое тонирование. Кроме того, Мэдисон любит яркий макияж, который лишь подчеркивает ее красоту.

Помните Хуаниту Солис из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;? Вот как она выглядит сейчас

Как сейчас выглядит актриса, игравшая Хуаниту Солис (фото: instagram.com/maddelagarza)

О личной жизни девушка не рассказывает. Впрочем, она часто публикует фото с друзьями и ведет активную социальную жизнь. За страницей Мэдисон в Instagram следят более 460 тысяч пользователей.

Помните Хуаниту Солис из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;? Вот как она выглядит сейчас

Помните Хуаниту Солис из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;? Вот как она выглядит сейчасПомните Хуаниту Солис из &quot;Отчаянных домохозяек&quot;? Вот как она выглядит сейчасКак сейчас выглядит Хуанита из "Отчаянных домохозяек" (фото: instagram.com/maddelagarza)

В комментариях под сообщениями актрисы фаны часто напоминают ей о том, что узнали о ней именно благодаря роли Хуаниты. Сама же девушка совсем этого не стесняется, а наоборот гордится работой в сериале.

К слову, раньше мы уже рассказывали о песне "Barbaras Rhabarberbar", которая разрывает тренды.

Кроме этого, недавно стало известно, что звезда "Квартала" высказалась о хейте Кошевого.

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