Пальчики оближете: готуємо медову пахлаву за рецептом відомого кухаря (відео)
При слові "пахлава" моментально відчуваєте медовий аромат і хочете перенестися в тепло на море? Поїхати на відпочинок буде більш затратно, тому краще приготувати самостійно пахлаву!
Вона точно подарує вам відчуття відпустки та безтурботності.
Рецептом медової пахлави ділиться Євген Клопотенко на своєму YouTube-каналі.
Інгредієнти
Для приготування пахлави вам знадобиться:
- дрібка солі
- 450 грамів тіста філо
- 450 грамів волоських горіхів
- 200 грамів вершкового масла
- пів чайної ложки меленої кориці
Для солодкого сиропу візьміть:
- 200 грамів цукру
- 200 мл води
- 200 грамів меду
- столову ложку соку лимона
- дві палички кориці
- 1/2 цедри лимона
- чотири коробочки кардамону
- бутон гвоздики
Покрокове приготування пахлави
Тісто філо краще придбати в магазині заради економії часу, а під час роботи з ним важливо постійно тримати його під вологим рушником. Інакше воно дуже швидко засохне та трісне.
У сотейнику розтопіть 200 грамів вершкового масла, ним ми будемо змащувати листи тіста філо. Для сиропу в сотейнику з'єднайте 200 грамів цукру і 200 мл води.
Додайте до суміші з водою 200 грамів меду та влийте сік лимона або вкиньте цедру. Тепер час для спецій: по черзі додайте корицю, кардамон і гвоздику. Варіть сироп 7-8 хвилин на невеликому вогні, періодично помішуйте до розчинення цукру.
Дочекайтесь появи великих бульбашок і зніміть з вогню, дайте охолонути. Перебийте в дрібну крихту волоські горіхи. Змішайте їх із корицею та сіллю.
Формуємо нашу майбутню пахлаву. На деко, змащене невеликою кількістю розтопленого масла, викладіть шар тіста. Лист тіста змастіть вершковим маслом, викладіть наступний шар, і так 3 шари. На третій викладіть половину горіхів, і так далі.
Наріжте листи спочатку на поздовжні смужки, а потім ромбиками. Запікайте пахлаву 25 хвилин за температури 180 градусів. Полийте готову пахлаву сиропом. Дайте їй охолонути та просочитися соусом хоча б 2 години.
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