Пальчики оближете: готовим медовую пахлаву по рецепту известного повара (видео)
При слове "пахлава" моментально ощущаете медовый аромат и хотите перенестись в тепло на море? Поехать на отдых будет затратнее, поэтому лучше приготовить самостоятельно пахлаву!
Она точно подарит вам чувство отпуска и безмятежности.
Рецептом медовой пахлавы делится Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале.
Ингредиенты
Для приготовления пахлавы вам понадобится:
- щепотка соли
- 450 граммов теста фило
- 450 граммов грецких орехов
- 200 граммов сливочного масла
- полчайной ложки молотой корицы
Для сладкого сиропа возьмите:
- 200 граммов сахара
- 200 мл воды
- 200 граммов меда
- столовую ложку сока лимона
- две палочки корицы
- 1/2 цедры лимона
- четыре коробочки кардамона
- бутон гвоздики
Пошаговое приготовление пахлавы
Тесто фило лучше приобрести в магазине ради экономии времени, а во время работы с ним важно постоянно держать его под влажным полотенцем. Иначе оно очень быстро засохнет и треснет.
В сотейнике растопите 200 граммов сливочного масла, им мы будем смазывать листы теста фило. Для сиропа в сотейнике соедините 200 граммов сахара и 200 мл воды.
Добавьте к смеси с водой 200 граммов меда и влейте сок лимона или вкиньте цедру. Теперь пора для специй: поочередно добавьте корицу, кардамон и гвоздику. Варите сироп 7-8 минут на маленьком огне, временами помешивайте до растворения сахара.
Дождитесь появления больших пузырей и снимите с огня, дайте остыть. Перебейте в мелкую крошку грецкие орехи. Смешайте их с корицей и солью.
Формируем нашу будущую пахлаву. На противень, смазанный небольшим количеством растопленного масла, выложите слой теста. Лист теста смажьте сливочным маслом, выложите следующий слой, и так 3 слоя. На третьем выложите половину орехов, и так далее.
Нарежьте листья сначала на продольные полоски, а затем ромбиками. Запекайте пахлаву 25 минут при температуре 180 градусов. Полейте готовую пахлаву сиропом. Дайте ей остыть и пропитаться соусом хотя бы 2 часа.
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