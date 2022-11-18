Пальчики оближете: готовим медовую пахлаву по рецепту известного повара (видео)

Она точно подарит вам чувство отпуска и безмятежности.

При слове "пахлава" моментально ощущаете медовый аромат и хотите перенестись в тепло на море? Поехать на отдых будет затратнее, поэтому лучше приготовить самостоятельно пахлаву!

Ингредиенты

Для приготовления пахлавы вам понадобится:

щепотка соли

450 граммов теста фило

450 граммов грецких орехов

200 граммов сливочного масла

полчайной ложки молотой корицы

Для сладкого сиропа возьмите:

200 граммов сахара

200 мл воды

200 граммов меда

столовую ложку сока лимона

две палочки корицы

1/2 цедры лимона

четыре коробочки кардамона

бутон гвоздики

Пошаговое приготовление пахлавы

Тесто фило лучше приобрести в магазине ради экономии времени, а во время работы с ним важно постоянно держать его под влажным полотенцем. Иначе оно очень быстро засохнет и треснет.

В сотейнике растопите 200 граммов сливочного масла, им мы будем смазывать листы теста фило. Для сиропа в сотейнике соедините 200 граммов сахара и 200 мл воды.

Добавьте к смеси с водой 200 граммов меда и влейте сок лимона или вкиньте цедру. Теперь пора для специй: поочередно добавьте корицу, кардамон и гвоздику. Варите сироп 7-8 минут на маленьком огне, временами помешивайте до растворения сахара.

Дождитесь появления больших пузырей и снимите с огня, дайте остыть. Перебейте в мелкую крошку грецкие орехи. Смешайте их с корицей и солью.

Формируем нашу будущую пахлаву. На противень, смазанный небольшим количеством растопленного масла, выложите слой теста. Лист теста смажьте сливочным маслом, выложите следующий слой, и так 3 слоя. На третьем выложите половину орехов, и так далее.

Нарежьте листья сначала на продольные полоски, а затем ромбиками. Запекайте пахлаву 25 минут при температуре 180 градусов. Полейте готовую пахлаву сиропом. Дайте ей остыть и пропитаться соусом хотя бы 2 часа.