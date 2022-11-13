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Найкращий рецепт малосольної червоної риби: додайте особливий овоч

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Неділя 13 листопада 2022 08:02
Найкращий рецепт малосольної червоної риби: додайте особливий овоч Скріншот: Як приготувати смачну малосольну червону рибу
Автор: Світлана Мащенко

Гравлакс - це особлива малосольна червона риба, яка має дещо незвичний вигляд. Попри складну назву, готувати її просто, адже особливим складником буде український червоний буряк.

Своїм способом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.

Інгредієнти:

  • Лосось (філе) – 600 г
  • Буряк – 1 шт. (100 г)
  • Цедра з одного лимона
  • Перець чорний мелений – 1/2 ч. л.
  • Сіль – 1,5 ст. л.
  • Цукор – 1 ч. л.
  • Коріандр – 1/2 ч.л.

Покрокове приготування

Потріть в глибоку миску цедру одного лимона. Туди ж натріть сирий очищений буряк. Додайте перець, сіль, цукор, коріандр. Перемішайте все ретельно.

Викладіть на філе червоної риби наш буряковий маринад. Укутайте в харчову плівку і в холодильник на 12 годин.

Розпакуйте рибу, очистіть від буряка і промийте рибу. Просушіть філе вологими серветками. Наша найсмачніша, а ще й найгарніша червона риба готова!

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