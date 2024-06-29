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Букінгемський палац показав новий портрет Чарльза III: яким на ньому постав 75-річний монарх

Король Чарльз III (Фото: Getty Images)
Автор: Любов Блажко

29 червня, у День Збройних сил Великої Британії, Букінгемський палац показав новий портрет Чарльза III. На ньому він постав у військовій формі, яка була прикрашена медалями та орденами. Також чоловік тримав у руці меч.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку монархії.

Новий портрет Чарльза III

День Збройних сил Великої Британії щороку відзначають в останню суботу червня, тому з цієї нагоди представники палацу вирішили продемонструвати новий портрет короля. Автором знімка є королівський фотограф Гюго Бернанд. Відомо, що кадр був зроблений ним восени минулого року.

Можна побачити, як на світлині Чарльз демонструє легку посмішку та сидить у кріслі. До слова, звання фельдмаршала він отримав ще за життя своєї матері, королеви Єлизавети II.

 

Реакція мережі

У коментарях люди написали, що цей портрет є набагато кращим за попередній:

  • "Дійсно гарний портрет, якщо я справді це пишу"
  • "Мені подобається портрет. Видно Його чутливі та розумні очі"
  • "Це набагато кращий портрет!"
  • "У класичному стилі, мені подобається".

Попередній портрет Чарльза III: що із ним було не так

Нагадаємо, у травні цього року представники палацу показали перший офіційний портрет короля після його коронації. Автором полотна виступив художник Джонатан Єо, який писав портрети для Тоні Блера, Девіда Аттенборо та Малали Юсуфзай.

В цілому для створення полотна монарх позував близько чотирьох годин, чотири рази по годині. Картину виставили в історичній будівлі Drapers' Hall у Ковентрі.

На яскраво-червоному полотні 75-річний чоловік зображений в уніформі, яка прикрашена різноманітними нагородами. У руках він тримав меч, а на його плечі можна побачити метелика.

Як пояснював Єо, комаха є уособлює метаморфози та відродження, а також означає зацікавленість сина покійної королеви у турботі про навколишній світ.

 

Однак, попри глибокий символізм, портрет викликав доволі неоднозначну реакцію у мережі. У той час як одні захопилися несподіваним використанням червоних кольорів, інші - не зрозуміли такої ідеї.

Свої думки з цього приводу користувачі мережі висловлювали у коментарях. Ось деякі з них:

  • "Подобається. Це доволі непередбачувано, артистично та по-інноваційному"
  • "Чудовий портрет короля Чарльза! Мені подобається цей приглушений тон, який провертає увагу до його обличчя"
  • "Мені б це сподобалось, якби був інший колір замість червоного. Занадто різко"
  • "Відтепер цей портрет матиме назву "Портрет кольору полуничне варення". 

Нагадаємо, Чарльз III продовжує боротьбу із раком, який у нього виявили на початку цього року. У квітні він повернувся до виконання робочих обов'язків, а також знову став з'являтися на публічних заходах разом зі своєю дружиною, королевою Каміллою. 

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