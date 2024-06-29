Букінгемський палац показав новий портрет Чарльза III: яким на ньому постав 75-річний монарх

29 червня, у День Збройних сил Великої Британії, Букінгемський палац показав новий портрет Чарльза III. На ньому він постав у військовій формі, яка була прикрашена медалями та орденами. Також чоловік тримав у руці меч.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку монархії.
День Збройних сил Великої Британії щороку відзначають в останню суботу червня, тому з цієї нагоди представники палацу вирішили продемонструвати новий портрет короля. Автором знімка є королівський фотограф Гюго Бернанд. Відомо, що кадр був зроблений ним восени минулого року.
Можна побачити, як на світлині Чарльз демонструє легку посмішку та сидить у кріслі. До слова, звання фельдмаршала він отримав ще за життя своєї матері, королеви Єлизавети II.
У коментарях люди написали, що цей портрет є набагато кращим за попередній:
Нагадаємо, у травні цього року представники палацу показали перший офіційний портрет короля після його коронації. Автором полотна виступив художник Джонатан Єо, який писав портрети для Тоні Блера, Девіда Аттенборо та Малали Юсуфзай.
В цілому для створення полотна монарх позував близько чотирьох годин, чотири рази по годині. Картину виставили в історичній будівлі Drapers' Hall у Ковентрі.
На яскраво-червоному полотні 75-річний чоловік зображений в уніформі, яка прикрашена різноманітними нагородами. У руках він тримав меч, а на його плечі можна побачити метелика.
Як пояснював Єо, комаха є уособлює метаморфози та відродження, а також означає зацікавленість сина покійної королеви у турботі про навколишній світ.
Однак, попри глибокий символізм, портрет викликав доволі неоднозначну реакцію у мережі. У той час як одні захопилися несподіваним використанням червоних кольорів, інші - не зрозуміли такої ідеї.
Свої думки з цього приводу користувачі мережі висловлювали у коментарях. Ось деякі з них:
Нагадаємо, Чарльз III продовжує боротьбу із раком, який у нього виявили на початку цього року. У квітні він повернувся до виконання робочих обов'язків, а також знову став з'являтися на публічних заходах разом зі своєю дружиною, королевою Каміллою.
До слова, раніше ми розповідали історію кохання короля Чарльза III та Камілли, яка стала сильніше королівських звичаїв.
Також стало відомо, що у травні британський монарх призначив принца Вільяма головнокомандувачем бойової авіації Британської армії.