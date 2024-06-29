Букингемский дворец показал новый портрет Чарльза III: каким на нем предстал 75-летний монарх

Новый портрет Чарльза III

День Вооруженных сил Великобритании ежегодно отмечают в последнюю субботу июня, поэтому представители дворца решили продемонстрировать новый портрет короля. Автором снимка является королевский фотограф Хьюго Бернанд. Известно, что кадр был сделан им осенью прошлого года.

Можно увидеть, как на фотографии Чарльз демонстрирует легкую улыбку и сидит в кресле. К слову, звание фельдмаршала он получил еще при жизни своей матери, королевы Елизаветы II.

Реакция сети

В комментариях люди написали, что этот портрет намного лучше предыдущего:

"Действительно хороший портрет, если я действительно это пишу"

"Мне нравится портрет. Видны Его чувствительные и умные глаза"

"Это гораздо лучший портрет!"

"В классическом стиле, мне нравится".

Предыдущий портрет Чарльза III: что с ним было не так

Напомним, что в мае этого года представители дворца показали первый официальный портрет короля после его коронации. Автором полотна выступил художник Джонатан Ео, писавший портреты для Тони Блэра, Дэвида Аттенборо и Малалы Юсуфзай.

В общей сложности для создания полотна монарх позировал около четырех часов, четыре раза по одному часу. Картину выставили в историческом здании Drapers' Hall в Ковентри.

На алом полотне 75-летний мужчина изображен в униформе, украшенной разнообразными наградами. В руках он держал меч, а на его плече можно увидеть бабочку.

Как объяснял Ео, насекомое олицетворяет метаморфозы и возрождение, а также означает заинтересованность сына покойной королевы в заботе об окружающем мире.

Однако, несмотря на глубокий символизм, портрет вызвал довольно неоднозначную реакцию в сети. В то время как одним понравилось использование красного, другие - не поняли такой идеи.

Свои мысли на этот счет пользователи сети высказывали в комментариях. Вот некоторые из них:

"Нравится. Это довольно непредсказуемо, артистично и по-инновационному"

"Великолепный портрет короля Чарльза! Мне нравится этот приглушенный тон, который обращает внимание на его лицо"

"Мне бы это понравилось, будь здесь другой цвет вместо красного. Слишком резко"

"Отныне этот портрет будет называться "Портрет цвета клубничного варенья".

Напомним, Чарльз III продолжает борьбу с раком, который у него обнаружили в начале этого года. В апреле он вернулся к исполнению рабочих обязанностей, а также снова стал появляться на публичных мероприятиях вместе со своей женой, королевой Камиллой.