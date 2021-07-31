Падение самолета на Прикарпатье: сгорел дом со всеми вещами украинской гандболистки

На Прикарпатье сгорел дом украинской гандболистки (фото: dsns.gov.ua)

"У игрока нашей младшей команды ГК "Ника" и ученицы НПКФК Анастасии Корчевой случилось горе, на их дом упал самолет, слава Богу, что семья успела в последний момент выбежать и остаться в живых, но все имущество и вещи сгорели", - говорится в сообщении.

На Прикарпатье сгорел дом украинской гандболистки (фото: facebook.com/realhandball15)

В клубе также просят о материальной помощи семье. Деньги можно скинуть на карту девушки или ее деду.

5375414127795119 Корчева Анастасия

5168742731263111 Помогаев Валерий

На Прикарпатье сгорел дом украинской гандболистки (фото: dsns.gov.ua)

Напомним, в результате трагедии с падением самолета погибли четыре человека - 60-летний профессиональный летчик-инструктор Игорь Табанюк и трое 20-летних хасидов, двое - граждане США, еще один - Великобритании.

На Прикарпатье сгорел дом украинской гандболистки (фото: dsns.gov.ua)

Ребята заказали экскурсионный полет у частного предпринимателя, у которого есть лицензия на полеты. Инцидент произошел днем около 13:40. Легкомоторный самолет упал по неизвестным причинам, после чего начался пожар.

На Прикарпатье самолет упал на частный дом (видео: YouTube)