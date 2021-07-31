Падіння літака на Прикарпатті: згорів будинок з усіма речами української гандболістки

На Прикарпатті згорів будинок української гандболістки (фото: dsns.gov.ua)

"У гравця нашої молодшої команди ГК" Ніка "і учениці МФКФК Анастасії Корчевій сталося горе, на їх будинок впав літак, слава Богу, що сім'я встигла в останній момент вибігти і залишитися в живих, але все майно і речі згоріли", - йдеться в повідомленні.

На Прикарпатті згорів будинок української гандболістки (фото: facebook.com/realhandball15)

У клубі також просять про матеріальну допомогу родині. Гроші можна скинути на карту дівчини або її діда.

5375414127795119 Корчова Анастасія

5168742731263111 Помогаєв Валерій

На Прикарпатті згорів будинок української гандболістки (фото: dsns.gov.ua)

Нагадаємо, в результаті трагедії з падінням літака загинули чотири людини - 60-річний професійний льотчик-інструктор Ігор Табанюк і троє 20-річних хасидів, двоє - громадяни США, ще один - Великобританії.

На Прикарпатті згорів будинок української гандболістки (фото: dsns.gov.ua)

Хлопці замовили екскурсійний політ у приватного підприємця, у якого є ліцензія на польоти. Інцидент стався вдень близько 13:40. Легкомоторний літак впав з невідомих причин, після чого почалася пожежа.

На Прикарпатті літак впав на приватний будинок (відео: YouTube)