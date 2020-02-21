Не падала: в Укрзализныце ответили на скандал с полкой и травмированной пассажиркой

Укрзализныця попала в скандал из-за травмированной пассажиркой (фото: коллаж РБК-Украина)

Скандал с поездом Укрзализныци, где была покалечена пассажирка, получил продолжение

Укрзализныця угодила в очередной скандал после травмирования женщины в поезде сообщением Киев - Бердянск, на которую упала полка с другим пассажиром. В результате происшествия 60-летняя Наталья Манько получила перелом грудного отдела позвоночника, протрузию и различные гематомы.

Инцидент в вагоне произошел через 20 минут после отправления состава. Пассажирка сначала отказалась от госпитализации - пострадавшей вызвали "скорую" на ближайшую станцию - но лечь в больницу ей все же пришлось, и сейчас женщине необходима дорогостоящая операция.

Наталья рассказала, что планирует обращаться к руководству Укрзализныци из-за ЧП, в страховую компанию и суд.

В самой УЗ уже прокомментировали инцидент и дали свое объяснение случившемуся. В компании на странице в Facebook представили "факты, которые сейчас известны".

Так, по версии национального перевозчика грузов и пассажиров, мужчина ненадлежащим образом закрепил полку и рухнул на женщину.

В Укрзализныце подчеркивают, что все полки вагона поезда были в исправном состоянии.

"Перед посадкой пассажиров проводники разложили и закрепили полки, в том числе специальными ремнями для дополнительной фиксации. По результатам визуального обследования никаких повреждений полки и кронштейнов, на которых она держится, не обнаружено. Все зафиксировано на фото", - указывается далее в публикации, хотя выше писалось, что полку якобы пассажир плохо закрепил.

Укрзализныця прокомментировала ЧП а поезде с травмированной пассажиркой (Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Отмечается, что акт о несчастном случае был составлен и выдан пассажирке в установленном порядке, и женщина сможет получить страховую выплату на основании акта и билета, который является страховым полисом.

"По факту инцидента проводится служебное расследование", - добавили в УЗ.

Нужно сказать, что в комментариях под постом пользователи сети обратили внимание на некоторые нестыковки в объяснении Укрзализныци и потребовали уточнений. В компании признали, что точная картина станет ясной только просле служебного расследования, добавив при этом, что полка на женщину не падала.

Укрзализныця прокомментировала ЧП а поезде с травмированной пассажиркой (Скрин комментариев facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, что случаи с падающими на пассажиров полками в поездах происходили и ранее. Так, в конце 2018 года пострадала 58-летняя пенсионерка, на которую в поезде Киев - Рахов упала верхняя полка с человеком, в результате чего от удара женщине раздробило тазовые кости. Примечательно, что тогда в администрации Укрзализныци заявили, что никакого обрыва полки не было и, соответственно, они не знают, каким образом травмировалась пассажирка.