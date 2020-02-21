Не падала: в Укрзалізниці відповіли на скандал із полицею і травмованою пасажиркою

Укрзалізниця потрапила у скандал через травмовану пасажирку (фото: колаж РБК-Україна)

Скандал з поїздом Укрзалізниці, де було покалічно пасажирку, отримав продовження

Укрзалізниця потрапила у черговий скандал після травмування жінки у поїзді сполученням Київ - Бердянськ, на яку впала полка з іншим пасажиром. В результаті події 60-річна Наталія Манько отримала перелом грудного відділу хребта, протрузію та різні гематоми.

Інцидент у вагоні стався через 20 хвилин після відправлення складу. Пасажирка спочатку відмовилася від госпіталізації - постраждалій викликали "швидку" на найближчу станцію - але лягти в лікарню їй все ж довелося, і зараз жінці необхідна дорога операція.

Наталія розповіла, що планує звертатися до керівництва Укрзалізниці через НП, до страхової компанії та суду.

У самій УЗ вже прокоментували інцидент і дали своє пояснення того, що трапилося. У компанії на сторінці в Facebook представили "факти, які зараз відомі".

Так, за версією національного перевізника вантажів та пасажирів, чоловік неналежним чином закріпив полку і впав на жінку.

В Укрзалізниці наголошують, що всі полиці вагона поїзда були в справному стані.

"Перед посадкою пасажирів провідники розклали й закріпили полиці, у тому числі спеціальними ременями для додаткової фіксації. За результатами візуального обстеження жодних пошкоджень полиці та кронштейнів, на яких вона тримається, не виявлено. Все зафіксовано на фото", - зазначається далі в публікації, хоча вище писалося, що полку нібито пасажир погано закріпив.

Укрзалізниця прокоментувала НП а поїзді з травмованою пасажиркою (Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Зазначається, що акт про нещасний випадок був складений і виданий пасажирці в установленому порядку, і жінка зможе отримати страхову виплату на підставі акта і квитка, який є страховим полісом.

"За фактом інциденту проводиться службове розслідування", - додали в УЗ.

Треба сказати, що в коментарях під постом користувачі мережі звернули увагу на деякі розбіжності в поясненні Укрзалізниці й вимагають уточнень. У компанії визнали, що точна картина стане зрозумілою лише після службового розслідування, додавши при цьому, що полка на жінку не падала.

Укрзалізниця прокоментувала НП а поїзді з травмованою пасажиркою (Скрін коментарів facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, що випадки з падаючими на пасажирів полицями в поїздах відбувалися і раніше. Так, наприкінці 2018 року постраждала 58-річна пенсіонерка, на яку в поїзді Київ - Рахів впала верхня полиця з людиною, в результаті чого від удару жінці розтрощило тазові кістки. Примітно, що тоді в адміністрації Укрзалізниці заявили, що ніякого обриву полиці не було і, відповідно, вони не знають, яким чином травмувалася пасажирка.