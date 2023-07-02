П'ю таблетки, але тиск все одно високий. Кардіолог назвала реальні причини

Які причини впливають на ефективність лікування

Сіль

У вашому раціоні забагато повареної солі. Запам'ятайте, що гіпертонікам дозволено вживати до 5 г солі на добу. Тому ніяких солінь, в'яленої риби і т. д.

Зверніть увагу: прихована сіль міститься в соусах, кетчупах, сосисках, ковбасних виробах, сирах, фастфудах, напівфабрикатах.

Знеболюючі

Пацієнти з артрозами колінних, тазостегнових суглобів, захворюваннями хребта часто приймають НПЗП - нестероїдні протизапальні препарати. Такі ліки можуть підвищувати тиск. Тому перед прийомом препаратів варто проконсультуватися з кардіологом.

Німесулід, індомецатин, диклофенак, целекоксиб - підвищують артеріальний тиск, а от мелоксикам, кетопрофен, ацтелофенак - не впливають на рівень АТ.

Напої

Надмірне вживання алкоголю, енергетичних напоїв підвищують рівень артеріального тиску. Якщо у вас гіпертонія, від спиртних і збудливих напоїв варто відмовитися.

Інші причини

Впливати на тиск може синдром обструктивного апноє сну - не простий храп, а храп з зупинкою дихання.

Несправний тонометр або неправильна техніка вимірювання АТ можуть вас просто дезінформувати.

Як правильно міряти тиск

Для механічного тонометра:

Накладіть манжет на плече (2-3 см вище кубітальної ямки)

За допомогою груші нагнітайте повітря в манжет

Фонендоскоп утримуйте на артерії

Випустіть рівномірно повітря з клапана

Зафіксуйте показники виникнення і зникнення тонів

Початок звукових тонів - систолічний, зникнення - діастолічний показник.

Для автоматичного тонометра:

Відпочиньте 5 хвилин

Сядьте на стільчик з прямою спиною, обидві стопи мають бути на підлозі

Розмістіть руку на рівні грудної клітини чи серцевої ділянки

Не рухайтесь, не розмовляйте, поки апарат не виміряє АТ

Фото: instagram.com/dr.fediv

І пам'ятайте, "робочого тиску" не існує. Якщо ваші постійні показники 140/90 і вище, вам треба звернутися до кардіолога. Навіть, якщо вам здається, що ви добре себе почуваєте.