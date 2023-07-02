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Пью таблетки, но давление все равно высокое. Кардиолог назвала реальные причины

Почему давление остается высоким (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Постоянный прием препаратов при гипертонии - необходимое условие для людей с высоким давлением. Однако бывает так, что таблетки не помогают.

Почему такое случается, рассказала в Instagram кардиолог Анна Калиневич.

Какие причины влияют на эффективность лечения

  • Соль

В вашем рационе много поваренной соли. Запомните, что гипертоникам можно употреблять до 5 г соли в сутки. Поэтому никаких солений, вяленой рыбы и т. д.

Обратите внимание: скрытая соль содержится в соусах, кетчупах, сосисках, колбасных изделиях, сырах, фастфудах, полуфабрикатах.

  • Обезболивающие

Пациенты с артрозами коленных, тазобедренных суставов, заболеваниями позвоночника часто принимают НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты. Такие лекарства могут повышать давление. Поэтому перед приемом препаратов следует проконсультироваться с кардиологом.

Нимесулид, индомецатин, диклофенак, целекоксиб - повышают артериальное давление, а вот мелоксикам, кетопрофен, ацтелофенак - не влияют на уровень АД.

  • Напитки

Чрезмерное употребление алкоголя, энергетических напитков повышают уровень АД. Если у вас гипертония, от спиртных и возбуждающих напитков следует отказаться.

  • Другие причины

Влиять на давление может синдром обструктивного апное сна - не простой храп, а храп с остановкой дыхания.

Неисправный тонометр или неправильная техника измерения АД могут вас попросту дезинформировать.

Как правильно измерять давление

Для механического тонометра:

  • Наложите манжет на плечо (2-3 см выше кубитальной ямки)
  • С помощью груши нагнетайте воздух в манжет
  • Фонендоскоп держите на артерии
  • Выпустите равномерно воздух из клапана
  • Зафиксируйте показатели появления и исчезновения тонов

Начало звуковых тонов - систолический, исчезновение - диастолический показатель.

Для автоматического тонометра:

  • Отдохните 5 минут
  • Сядьте на стульчик с прямой спиной, обе стопы должны быть на полу
  • Разместите руку на уровне грудной клетки или сердечного участка
  • Не двигайтесь, не разговаривайте, пока аппарат не измерит АД

Фото: instagram.com/dr.fediv

И помните, "рабочего давления" не существует. Если ваши постоянные показатели 140/90 и выше, вам следует обратиться к кардиологу. Даже если вам кажется, что вы хорошо себя чувствуете.

Раньше мы писали, как понять, что у вас высокое давление, если нет тонометра.

Также читайте о 10 мифах, мешающих начать лечение, если у вас высокое давление.

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