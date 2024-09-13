П’ятниця, 13: що не можна робити сьогодні, щоб не накликати горе чи біду

П’ятниця 13 завжди була оточена забобонами і легендами про нещастя. В цей день слід уникати певних дій, щоб не накликати на себе горе та проблеми.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список дій, які не слід робити сьогодні, щоб не накликати на себе горе чи біду.

Чорні кішки

Чорні кішки мають багатий історичний контекст, пов'язаний з чаклунством і магією. З середньовічних часів ці тварини асоціювалися з чорною магією, також люди вірили, що на чорних кішок можуть перетворюватися відьми.

Сьогодні забобони про чорних кішок часто стосуються того, як вони поводяться у вашій присутності. Наприклад, якщо чорна кішка відвертається від вас або перебігає вашу дорогу, це вважається поганим знаком і може передвіщати невдачу.

Уникайте подорожей

Багато людей намагаються уникати подорожей та важливих справ 13-го числа. Вважається, що якщо вирушити в поїздку або запланувати важливі справи на цей день, це не призведе до вас нещасливих наслідків.

Через ці забобони деякі люди відмовляються від далеких подорожей або серйозних рішень, щоб не наражатися на невдачу.

Не одружуйтеся

Є повір’я, що весілля, які відбуваються в п’ятницю 13, можуть призвести до невдалого подружнього життя. Багато людей вважають, що укладання шлюбу саме в цей день може накликати на пару різні труднощі.

Тому, якщо ви плануєте важливу подію, таку як весілля, краще вибрати іншу дату, щоб уникнути можливих проблем і забезпечити своєму подружньому життю удачу.

Схрещування столових приладів

Ножі є потужними символами у світі забобонів і магії. Вони можуть представляти як добро, так і зло, тому з ними пов'язано безліч забобонів.

Схрещені ножі вважаються знаком конфліктів і сварок, а також їх зв'язують з негативними силами. Щоб уникнути неприємностей, краще не допускати перетинання ножів на столі.

Якщо таке все ж трапиться, ви можете відвести злих духів, вдаривши ручкою ножа об тверду поверхню тричі. Це допоможе розігнати негативну енергію.

Не проходьте під сходами

Існує повір'я, що якщо проходити під сходами - це може принести нещастя, особливо в п'ятницю 13. Це забобон може бути пов'язаний з тим, що сходи в багатьох культурах символізують шлях до пекла або місце, де зосереджені негативні сили.

Дзеркала

Дзеркала часто асоціюються з різними забобонами. Багато хто знає, що розбите дзеркало приносить сім років невдач, але є й інші прикмети.

Згідно з деякими віруваннями, дивитися у дзеркало при свічках вважається поганою прикметою. Ще одне забобонне переконання стверджує, що якщо дзеркало впаде і розіб'ється саме собою, це може означати смерть когось у домі.

Є навіть повір’я, що якщо ви побачите своє відображення в кімнаті, де нещодавно хтось помер, це може привабити вашу власну смерть.

Не слід відкривати парасольку в приміщенні

Це вірування походить з Древнього Єгипту, де фараони використовували парасольки для захисту від сонця, а не від дощу.

За легендою, відкривати парасольку в будинку вважалося неповажним жестом до бога Сонця. Вірилося, що це може накликати його гнів і призвести до нещасть для всіх мешканців дому.