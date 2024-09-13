Пятница, 13: что нельзя делать сегодня, чтобы не навлечь горе или беду
Пятница 13 всегда была окружена суевериями и легендами о несчастьях. В этот день следует избегать определенных действий, чтобы не навлечь на себя горе и проблемы.
РБК-Украина (проект Styler) собрала список действий, которые не стоит делать сегодня, чтобы не навлечь на себя горе или беду.
Черные кошки
Черные кошки имеют богатый исторический контекст, связанный с колдовством и магией. Со средневековых времен эти животные ассоциировались с черной магией, также люди верили, что в черных кошек могут превращаться ведьмы.
Сегодня суеверия о черных кошках часто касаются того, как они ведут себя в вашем присутствии. К примеру, если черная кошка отворачивается от вас или перебегает вашу дорогу, это считается плохим знаком и может предвещать неудачу.
Избегайте путешествий
Многие пытаются избегать путешествий и важных дел 13-го числа. Считается, что если отправиться в поездку или запланировать важные дела на этот день, это не приведет вас несчастливым последствиям.
Из-за этих суеверий некоторые люди отказываются от дальних путешествий или серьезных решений, чтобы не подвергаться неудаче.
Не женитесь
Есть поверье, что свадьбы, которые проходят в пятницу 13, могут привести к неудачной супружеской жизни. Многие люди считают, что заключение брака именно в этот день может навлечь на пару разные трудности.
Поэтому, если вы планируете важное событие, такое как свадьба, лучше выбрать другую дату во избежание возможных проблем и обеспечить своей супружеской жизни удачу.
Скрещивание столовых устройств
Ножи являются мощными символами в мире предрассудков и магии. Они могут представлять как добро, так и зло, поэтому с ними связано множество суеверий.
Скрещенные ножи считаются знаком конфликтов и ссор, а также их связывают с отрицательными силами. Чтобы избежать неприятностей, лучше не допускать пересечения ножей на столе.
Если такое случится, вы можете отвести злых духов, ударив ручкой ножа о твердую поверхность трижды. Это поможет разогнать отрицательную энергию.
Не проходите под лестницей
Существует поверье, что если проходить под лестницей – это может принести несчастье, особенно в пятницу 13. Это суеверие может быть связано с тем, что лестница во многих культурах символизирует путь в ад или место, где сосредоточены отрицательные силы.
Зеркало
Зеркала часто ассоциируются с разными суевериями. Многие знают, что разбитое зеркало приносит семь лет неудач, но есть и другие приметы.
Согласно некоторым верованиям, смотреть в зеркало при свечах считается плохой приметой. Еще одно суеверное убеждение утверждает, что если зеркало упадет и разобьется само собой, это может означать смерть кого-то в доме.
Есть даже поверье, что если вы увидите свое отражение в комнате, где недавно кто-нибудь умер, это может привлечь вашу собственную смерть.
Не следует открывать зонтик в помещении
Это верование происходит из Древнего Египта, где фараоны использовали зонтики для защиты от солнца, а не от дождя.
По легенде, открывать зонтик в доме считалось неуважительным жестом к богу Солнца. Верилось, что это может навлечь его гнев и привести к несчастью для всех жителей дома.
Раньше мы рассказывали, чего следует бояться в пятницу 13.
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При написании материала были использованы следующие источники: Housing Scout, 12 On Your Side.