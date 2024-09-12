Завтра - п'ятниця 13. Чого слід боятися?

П'ятниця 13-те вважається одним з найбільш відомих забобонів, пов'язаних із невдачами. Цього року в календарі буде два таких дні - у вересні та грудні.

Історія виникнення забобона

П'ятниця та число 13 протягом усієї історії вважалися нещасливими у багатьох культурах.

У книзі "Надзвичайне походження повсякденних речей" Чарльз Панаті простежує концепцію прокляття у скандинавській міфології, де бог бешкетності Локі несподівано з'явився на бенкеті у Валгаллі, в результаті чого кількість присутніх богів досягла 13. Сліпий бог Ходр обманом заставив свого брата Бальдра, бога світла, радості та добра, вистрілити в Локі стрілою з наконечником омели, миттєво вбивши його.

Панаті пояснює, що зі Скандинавії цей забобон потім поширився на південь по всій Європі та до початку християнської ери міцно утвердилися в Середземномор'ї.

Саме тут тривожна сила цифр була закріплена у світовій історії. Мова йде про Таємну Вечерю Ісуса Христа та його 12 учнів у Великий четвер. 13-м і найсумнішим гостем, був Юда Іскаріот - учень, який зрадив Ісуса та привів його до страти.

У біблійній традиції поняття нещасливих п'ятниць тягнеться навіть далі, ніж розп'яття: кажуть, що п'ятниця - це день, коли Адам і Єва з'їли заборонений плід із Древа пізнання, день, коли Каїн убив свого брата Авеля, день падіння Храму Соломона та день, коли ковчег Ноїв відплив під час Великого потопу.

Проте лише в XIX столітті п'ятниця 13-та стала синонімом нещастя: як пояснює у "Путівнику пінгвінів за забобонами Британії та Ірландії" Стів Руд, поєднання п'ятниці та числа 13 - це вікторіанський винахід.

У 1907 році публікація популярного роману "П'ятниця, тринадцяте" Томаса Лоусона. Ця історія захопила уяву багатьох, повідавши світу історію про несумлінного брокера, який скористався забобонами навколо цієї дати та зміг обвалити фондовий ринок.

У 1980-их роках популярність забобону забезпечив убивця у хокейній масці з франшизи слешера "П'ятниця, 13-те". Потім у 2003 році з'явився роман "Код да Вінчі" Дена Брауна, який допоміг популяризувати помилкове твердження про цей день тижня.

Альтернативна нумерація для 13-го дому (ілюстрація: Вікіпедія)

Альтернативна історія

Враховуючи масу похмурих переказів, можна зрозуміти, чому п'ятниця 13-те лякає стількох людей. Однак, якщо копнути глибше, ми дізнаємося, що і п'ятниця, і число 13 вважалися провісниками удачі.

Наприклад, у язичницькі часи люди вірили, що п'ятниця має унікальний зв'язок із божественним жіночим початком. Підтвердження цього ми бачимо у назві дня тижня Friday, яка походить від давньоанглійської мови і означає "день Фрігг". Це королева Асгарда і могутня богиня неба у скандинавській міфології, яка асоціювалася з любов'ю, шлюбом та материнством.

Богиня Фрігг була покровителькою сімейного щастя та добробуту, відповідала за громадський порядок і мала здатність плести долю. Її також славили за мистецтво пророцтва, а ще вона могла дарувати або позбавляти землю родючості.

З іншого боку, Фрейя, богиня кохання, родючості та війни, яку часто плутали з Фрігг, була наділена здатністю творити магію, передбачати майбутнє і вирішувати, хто загине в битвах. За народними віруваннями, вона їздила на колісниці, яку тягнули дві чорні кішки.

Ці богині були широко шановані по всій Європі, і через їхні асоціації п'ятниця вважалася сприятливим днем для шлюбу серед скандинавів та тевтонів.

Відсутність 13-го ряду в літаку (ілюстрація: Вікіпедія)