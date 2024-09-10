Як правильно ворожити і пророчити майбутнє за допомогою дзеркала?

Дзеркала часто асоціюються з різними забобонами та віруваннями. Здавна люди вірять, що через них можна дізнатися про майбутнє або отримати відповідь на свої питання.

Сім років невдач

Одне з найвідоміших забобонів про дзеркала пов'язане з тим, що розбите дзеркало може принести сім років невдач. Це повір'я бере свій початок від давніх римлян, які вірили, що кожні сім років життя оновлюється. Саме тому період "прокляття" триває так довго.

Хоча це лише стародавній забобон, люди дотепер виконують певні обряди, щоб уникнути неприємностей після розбиття дзеркала. Важливо правильно позбутися уламків, щоб мінімізувати можливий негативний вплив.

Відсутність відображення

Згідно з деякими віруваннями, фантастичні істоти, такі як вампіри та відьми, не мають відображення в дзеркалі, оскільки у них відсутня душа. Вважається, що дзеркала служать для відображення наших душ і тому не здатні відобразити тих, хто позбавлений цієї сутності.

Як побачити свого майбутнього чоловіка

Існує старовинний ритуал, який, за повір’ями, дозволяє побачити обличчя свого майбутнього чоловіка. Для цього необхідно вночі на Гелловін очистити яблуко одним довгим шматком перед дзеркалом. Потім, тримаючи яблучну шкірку правою рукою, потрібно перекинути її через ліве плече.

Якщо все зробити правильно, ваш майбутній чоловік нібито з'явиться у відображенні дзеркала. Інші версії цієї легенди кажуть, що потрібно з'їсти яблуко, тому перед тим, як спробувати цей обряд, варто перевірити всі деталі.

Поганий фэн-шуй у спальні

Для того, щоб ваша спальня відповідала принципам фэн-шуй, не варто вішати дзеркало напроти ліжка. Вважається, що під час сну ваше тіло та душа відновлюються, і негативна енергія, що виділяється під час сну, може відображатися назад на вас, якщо дзеркало розташоване навпроти ліжка. Це може заважати вашому відпочинку та негативно впливати на якість сну.

Забобони про немовлят і дзеркала

Є повір’я, що немовлятам до року не слід дивитися в дзеркало, інакше їм будуть снитися кошмари, бо їх душі можуть загубитися. З наукового погляду, новонародженим до трьох місяців не рекомендується дивитися в дзеркало, адже їх зір ще не розвинувся це може їх налякати.

Проте для старших дітей дзеркала можуть бути корисні. Вони допомагають пізнавати себе через взаємодію з власним відображенням і сприяють розвитку зору, дотику та слуху.

Весільні традиції

На весіллі молодята повинні разом подивитися в дзеркало. Вважається, що це об’єднує їхні душі та символізує щасливий шлюб. Розбите скло в день весілля також вважається гарним знаком, адже кількість осколків показує, скільки років пара буде разом.

Однак в деяких культурах дзеркала на весільний подарунок не дарують, бо вважається, що вони приносять невдачу. Якщо дзеркало у спальні розіб’ється, це може погано вплинути на стосунки.

Кривава Мері

Гра з Кривавою Мері популярна на підліткових вечірках. Легенда стверджує, що, залишившись в темряві опівночі і тричі промовивши її ім'я перед дзеркалом, можна викликати її дух.

Іноді вона нешкідлива - просто відображає себе і відповідає на запитання. В інших випадках вона стає агресивною: її кігті можуть простягнутися з дзеркала, щоб нападати, розривати обличчя або навіть зачиняти людей у дзеркалі.