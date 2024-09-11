Які камені у ваших прикрасах приваблюють удачу та щастя

Камені в прикрасах можуть мати не тільки естетичну, але й енергетичну силу. Деякі з них можуть навіть привертати нещастя або негативну енергію до вашого життя.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список каменів, які здатні привабити удачу та щастя до вашого життя.

Рожевий кварц

Рожевий кварц - камінь, який символізує любов, щастя та гармонію. Його ніжно-рожевий колір асоціюється з позитивними емоціями, почуттям тепла і радості. Не дарма багато хто пов’язує щасливі моменти з "рожевими окулярами", а колір любові часто уявляють саме рожевим.

Також вважається, що кварц сприяє пробудженню серцевої чакри та допомагає відновити внутрішній баланс. Він не лише допомагає розв'язати проблеми у стосунках, хай то романтичні або дружні, але й сприяє розвитку любові до себе. Це ключ до підвищення самооцінки та впевненості у своїх силах.

Крім цього, рожевий кварц дарує ясність і допомагає приймати важливі рішення, пов'язані з людьми, яким ми дозволяємо наближатися до нашого серця.

Тигрове око

Коли ви відчуваєте себе сумно чи розчаровано, вам може допомогти тигрове око. Цей камінь допоможе зміцнити вашу внутрішню силу і впевненість, що вплине і на ваше самопочуття, і на людей навколо вас.

Тигрове око здатне створити позитивну атмосферу і допомогти вам захиститися від негативу. Воно допоможе вам не тільки відстояти свою позицію, але й відбити будь-які негативні впливи. Це не означає, що ви повинні вступати в конфлікти, але якщо вони виникнуть, тигрове око підтримає вас і не дозволить принизити.

Також з тигровим оком ви зможете відпустити те, що довго тримали в серці.

Лазурит

Лазурит завжди був популярним завдяки своєму глибокому кольору. Цей камінь не лише вражає своєю красою, але й має особливі властивості на метафізичному рівні.

Лазурит допомагає знайти рівновагу та грацію, що дозволяє вам контролювати будь-яку ситуацію, в якій ви можете опинитись. Якщо ви відчуваєте соціальну тривогу, лазурит може стати вашим союзником. Він допомагає відчувати себе сміливіше і позитивніше під час спілкування з іншими.

Якщо ви боретеся зі страхом і стресом у соціальних ситуаціях, лазурит стане вашим надійним союзником. Ви можете носити цей камінь із собою або тримати в кишені, щоб відчувати більше впевненості у складних ситуаціях.

Аметист

Аметист прекрасно підходить для відновлення балансу в житті. Це особливо актуально в ситуаціях, коли ви не можете контролювати події, наприклад, у випадку горя або травм. Аметист допомагає захистити вас від негативу і надмірного занурення в відчай, заспокоює і допомагає відновити внутрішню силу та спокій.

Цей камінь славиться своїми цілющими властивостями, як для розуму, так і для тіла. Коли ви відчуваєте, що тоне в негативі, аметист допоможе вам піднятися і знайти рівновагу.