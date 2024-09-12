Завтра - пятница 13. Чего следует бояться?

Пятница 13 считается одним из самых известных суеверий, которые связанны с неудачами. В этом году в календаре будет два таких дня - в сентябре и декабре.

История возникновения суеверия

Пятница и число 13 на протяжении всей истории считались несчастливыми во многих культурах.

В книге "Чрезвычайное происхождение повседневных вещей" Чарльз Панати прослеживает концепцию проклятия в скандинавской мифологии, где бог озорства Локи неожиданно появился на пиру в Валгалле, в результате чего количество присутствующих богов достигло 13. Слепой бог Ходра обманом, радости и добра, выстрелить в Локи стрелой с наконечником омелы, мгновенно убив его.

Панати объясняет, что из Скандинавии это суеверие затем распространился на юг по всей Европе и к началу христианской эры прочно утвердился в Средиземноморье.

Именно здесь тревожная сила цифр была закреплена в мировой истории. Речь идет о Тайном ужине Иисуса Христа и его 12 учеников в Великий четверг. 13-м и самым печальным гостем, был Иуда Искариот - ученик, предавший Иисуса и приведший его к смертной казни.

В библейской традиции понятие несчастливых пятниц тянется даже дальше, чем распятие: говорят, что пятница - это день, когда Адам и Ева съели запретный плод из Древа познания, день, когда Каин убил своего брата Авеля, день падение Храма Соломона и день, когда Ноев ковчег отплыл во время Великого потопа.

Однако лишь в XIX веке пятница 13-я стала синонимом несчастья: как объясняет в "Путеводителе пингвинов по суевериям Британии и Ирландии" Стив Руд, сочетание пятницы и числа 13 - это викторианское изобретение.

В 1907 году публикация популярного романа "Пятница, тринадцатый" Томаса Лоусона. Эта история увлекла воображение многих, поведав миру историю о недобросовестном брокере, который воспользовался предрассудками вокруг этой даты и смог обвалить фондовый рынок.

В 1980-х годах популярность суеверия обеспечил убийцу в хоккейной маске с франшизы слэшера "Пятница, 13-е". Затем в 2003 году появился роман "Код да Винчи" Дэна Брауна, помогший популяризировать ошибочное утверждение об этом дне недели.

Альтернативная нумерация для 13-го дома (иллюстрация: Википедия)

Альтернативная история

Учитывая массу мрачных преданий, можно понять, почему пятница 13-е пугает стольких людей. Однако, если копнуть глубже, мы узнаем, что и пятница, и число 13 считались предвестниками удачи.

К примеру, в языческие времена люди верили, что пятница имеет уникальную связь с божественным женским началом. Подтверждение этому мы видим в названии дня недели Friday, которое происходит от древнеанглийского языка и означает день Фригг. Это королева Асгарда и могущественная богиня неба в скандинавской мифологии, ассоциировавшаяся с любовью, браком и материнством.

Богиня Фригг была покровительницей семейного счастья и благополучия, отвечала за общественный порядок и обладала способностью плести судьбу. Ее также прославляли за искусство пророчества, а еще она могла дарить или лишать землю плодородия.

С другой стороны, Фрейя, богиня любви, плодородия и войны, которую часто путали с Фриггом, была наделена способностью творить магию, предсказывать будущее и решать, кто погибнет в битвах. По народным верованиям, она ездила на колеснице, которую тащили две черные кошки.

Эти богини были широко уважаемы по всей Европе, и через их ассоциации пятница считалась благоприятным днем для брака среди скандинавов и тевтонов.

Отсутствие 13-го ряда в самолете (иллюстрация: Википедия)