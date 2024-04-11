15 рослин, які треба встигнути посадити до Великодня

Які рослини треба посадити до Великодня

У квітні садівники рекомендують висаджувати кущі, щоб вони могли адаптуватися до нового місця до осені.

Вам можна безпечно висаджувати малину, смородину, аґрус та порічки.

Використовуйте для посадки однорічні садженці, але не забувайте про регулярний полив та мульчування.

Також у квітні можна починати сіяти горох. Моркву рекомендується висаджувати в кінці квітня чи на початку травня, оскільки для успішного проростання потрібна температура не нижче +15°C. Крім того, гарбузи, патисони та кабачки також добре приживуться, якщо їх висадити в квітні.

У середині весни можна розпочати висаджування салату, зелені та редиски відразу в грунт. Якщо у вас є розсада, вона також може бути пересаджена на грядки. Насіння томатів можна також сіяти, проте слід пам’ятати про необхідність вкрити їх плівкою. У теплі дні плівку можна знімати, а в травні взагалі прибрати.

У другій половині квітня варто починати висадження розсади брюссельської, пекінської, білоголової та цвітної капусти. У разі похолодання слід накривати рослини плівкою.

Не забувайте також про квіти. У цей період рекомендується висаджувати іриси, півонії та хризантеми, а серед однорічних - чорнобривці та ротики. Крім того, у квітні можна уже починати садити картоплю, тож чекати на початок травня не обов’язково.