Місячний посівний календар на квітень 2024: що та коли садити для гарного врожаю

Квітень в Україні - найактивніший місяць робіт на городі, дачних ділянках та в саду. Саме в цей час погода вже дає можливість садити різні рослини, овочі та зелень. А обрати найоптимальнішу дату городникам допоможе місячний посівний календар, яким користувалися ще у старовинні часи.

Що та коли можна садити, сіяти, обробляти на городі та в саду, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Місячну країну".

Фази Місяця

Сприятливі дні: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 квітня

Несприятливі дні: 3,4, 7, 8, 9, 24 квітня

Нейтральні дні: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 квітня

Молодик - цей час несприятливий для робіт на городі та в саду. Не можна пересаджувати та підкопувати рослини. Період триває три дні - день до Молодика та день після.

Зростаючий Місяць - найкращий час для роботи з рослинами, які визрівають над поверхнею Землі. Місяць тягне за собою все догори. Варто садити зелень, трави, фрукти, овочі та квіти.

Повня - не варто робити посадку та пересадку рослин. Також триває три дні - день до та день після.

Спадаючий Місяць - оптимальний час для роботи з коренеплодами, цибулинними й всім, що росте під землею.

Що та коли потрібно садити:

Томати - 12, 13, 18, 19, 20, 21

Огірки - 12, 13, 18, 19, 20, 21

Перець (гіркий, солодкий) - 12, 13, 18, 19

Цибуляна зелень (перо), цибуля-сівок - 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Цибуляна ріпку, часник, хрін - 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Капуста (білокачанна, цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа - 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28, 29

Баклажани - 12, 13, 18, 19, 20, 21

Кабачки, патисони, гарбуз - 12, 13, 18, 19, 20, 21

Картопля, топінамбур - 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Суниця, полуниця - 16

Горох, боби, квасоля - 5, 6, 7, 14, 15, 16

Редис, редька, дайкон - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24

Морква, буряк, ріпа, селера (корінь) - 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) - 12, 13, 18, 19

Найкращі дні для посіву, посадки та пересадки квітів

Однорічні квіти - 16, 23, 24, 24, 25, 27

Дворічні та багаторічні квіти - 16, 23, 24, 25, 27

Цибулинні та бульбові квіти - 16, 23, 24, 25, 27

Кімнатні рослини - 16, 23, 24, 25, 27

Коли садити саджанці

Посадка декоративних дерев і чагарників - 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Посадка плодових дерев - 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Посадка плодово-ягідних чагарників - 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24.

Сприятливі дні для робіт на городі та в саду

Для сіяння насіння овочів на розсаду обирайте такі дні: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23 та 25-30 квітня.

Для будь-яких робіт з ґрунтом, в тому числі й сапання: 3-5, 7-9, 24, 25 квітня.

Для пророщування насіння сприятливими датами вважаються: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 29, 30 квітня.

Проводьте проріджування і пікірування: 1, 2, 21, 22, 29, 30 квітня.

Поливати грядки та сад найкраще: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-25, 29, 30 квітня.

Вносити органічні добрива за місячним календарем потрібно: 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30 квітня.

А ось сприятливими днями для внесення мінеральних добрив є: 10, 11, 14, 15 квітня.

Для обрізування, омолоджування та формування дерев обирайте: 8, 24-30 квітня.

Проводити компостування краще в такі дні: 14, 15, 24 квітня.

Для пасинкування і прищеплювання найбільше підходять: 8, 10, 11, 14, 15, 21-23 квітня.

Боротися зі шкідниками та хворобами найкраще: 3-5, 7, 8, 12, 13 квітня.

А ось захищати сад і город від гризунів: 12, 13, 19, 20 квітня.

Для профілактичного оброблення обирайте такі дати: 3, 4, 12, 13, 19, 20, 26-28 квітня.

Проводити на ділянці прибирання та займатися ремонтом інструментів краще: 3, 4, 7, 8, 16-28 квітня.