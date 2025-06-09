П'ять причин, чому грецький йогурт має стати частиною вашого раціону

Грецький йогурт відрізняється від іншої "молочки" вищим вмістом білка завдяки особливому процесу виготовлення, що включає проціджування сироватки. Це робить його густішим та насиченішим, а також збагачує поживними речовинами.
Про 5 причин включати цей продукт в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.
Грецький йогурт - це не просто смачний, але й надзвичайно поживний продукт. Порція нежирного, несолодкого грецького йогурту вагою 200 грамів містить:
Крім того, він є чудовим джерелом вітаміну B12 (43% добової норми), рибофлавіну (В2) (35%), селену (45%), а також кальцію (18%), фосфору (22%) та цинку (11%). У порівнянні зі звичайним йогуртом, грецький йогурт виграє за вмістом білка та має менше вуглеводів, що робить його ідеальним вибором для тих, хто стежить за своїм харчуванням.
Білок є життєво важливим макроелементом, що бере участь у всіх хімічних реакціях організму, підтримує імунну функцію та відновлює тканини. Грецький йогурт — це один з найкращих джерел білка. Окрім того, вітамін В12, селен та цинк, що містяться в йогурті, є незамінними для імунної системи, утворення еритроцитів та вироблення енергії.
Завдяки високому вмісту білка, кальцію, магнію та фосфору, грецький йогурт сприяє зміцненню кісткової тканини та прискорює її формування. Дослідження показують, що регулярне споживання йогурту може збільшити мінеральну щільність кісткової тканини та знизити ризик розвитку остеопорозу.
Багато видів грецького йогурту містять пробіотики — корисні бактерії, які підтримують здоров'я травної системи та збільшують бактеріальне різноманіття в кишечнику. Важливо обирати несолодкий йогурт, оскільки доданий цукор може порушити бактеріальний баланс.
Високий вміст білка робить грецький йогурт ідеальним перекусом після тренування. Він сприяє синтезу та відновленню м'язового білка, допомагаючи швидше відновитися після фізичних навантажень та наростити м'язову масу.
Білок є найбільш ситним макроелементом. Включення грецького йогурту до страв та перекусів допомагає довше відчувати себе ситими, що може бути корисним для контролю ваги. Дослідження також пов'язують споживання йогурту з меншим вмістом жиру в організмі та зменшенням обхвату талії.
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