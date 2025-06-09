П'ять причин, чому грецький йогурт має стати частиною вашого раціону

Поживна цінність грецького йогурту

Грецький йогурт - це не просто смачний, але й надзвичайно поживний продукт. Порція нежирного, несолодкого грецького йогурту вагою 200 грамів містить:

146 калорій

20 грамів білка

3,8 грама жирів

7,8 грама вуглеводів

Крім того, він є чудовим джерелом вітаміну B12 (43% добової норми), рибофлавіну (В2) (35%), селену (45%), а також кальцію (18%), фосфору (22%) та цинку (11%). У порівнянні зі звичайним йогуртом, грецький йогурт виграє за вмістом білка та має менше вуглеводів, що робить його ідеальним вибором для тих, хто стежить за своїм харчуванням.

П'ять ключових переваг для здоров'я

Джерело білка, вітамінів та мінералів

Білок є життєво важливим макроелементом, що бере участь у всіх хімічних реакціях організму, підтримує імунну функцію та відновлює тканини. Грецький йогурт — це один з найкращих джерел білка. Окрім того, вітамін В12, селен та цинк, що містяться в йогурті, є незамінними для імунної системи, утворення еритроцитів та вироблення енергії.

Зміцнює кістки

Завдяки високому вмісту білка, кальцію, магнію та фосфору, грецький йогурт сприяє зміцненню кісткової тканини та прискорює її формування. Дослідження показують, що регулярне споживання йогурту може збільшити мінеральну щільність кісткової тканини та знизити ризик розвитку остеопорозу.

Покращує роботу кишечника

Багато видів грецького йогурту містять пробіотики — корисні бактерії, які підтримують здоров'я травної системи та збільшують бактеріальне різноманіття в кишечнику. Важливо обирати несолодкий йогурт, оскільки доданий цукор може порушити бактеріальний баланс.

Сприяє відновленню м'язів

Високий вміст білка робить грецький йогурт ідеальним перекусом після тренування. Він сприяє синтезу та відновленню м'язового білка, допомагаючи швидше відновитися після фізичних навантажень та наростити м'язову масу.

Насичує та допомагає підтримувати здорову вагу

Білок є найбільш ситним макроелементом. Включення грецького йогурту до страв та перекусів допомагає довше відчувати себе ситими, що може бути корисним для контролю ваги. Дослідження також пов'язують споживання йогурту з меншим вмістом жиру в організмі та зменшенням обхвату талії.