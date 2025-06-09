Пять причин, почему греческий йогурт должен стать частью вашего рациона

Питательная ценность греческого йогурта

Греческий йогурт - это не просто вкусный, но и чрезвычайно питательный продукт. Порция нежирного, несладкого греческого йогурта весом 200 граммов содержит:

146 калорий

20 граммов белка

3,8 грамма жиров

7,8 грамма углеводов

Кроме того, он является отличным источником витамина B12 (43% суточной нормы), рибофлавина (В2) (35%), селена (45%), а также кальция (18%), фосфора (22%) и цинка (11%). По сравнению с обычным йогуртом, греческий йогурт выигрывает по содержанию белка и имеет меньше углеводов, что делает его идеальным выбором для тех, кто следит за своим питанием.

Пять ключевых преимуществ для здоровья

Источник белка, витаминов и минералов

Белок является жизненно важным макроэлементом, участвующим во всех химических реакциях организма, поддерживает иммунную функцию и восстанавливает ткани. Греческий йогурт - это один из лучших источников белка. Кроме того, витамин В12, селен и цинк, содержащиеся в йогурте, являются незаменимыми для иммунной системы, образования эритроцитов и выработки энергии.

Укрепляет кости

Благодаря высокому содержанию белка, кальция, магния и фосфора, греческий йогурт способствует укреплению костной ткани и ускоряет ее формирование. Исследования показывают, что регулярное потребление йогурта может увеличить минеральную плотность костной ткани и снизить риск развития остеопороза.

Улучшает работу кишечника

Многие виды греческого йогурта содержат пробиотики - полезные бактерии, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы и увеличивают бактериальное разнообразие в кишечнике. Важно выбирать несладкий йогурт, поскольку добавленный сахар может нарушить бактериальный баланс.

Способствует восстановлению мышц

Высокое содержание белка делает греческий йогурт идеальным перекусом после тренировки. Он способствует синтезу и восстановлению мышечного белка, помогая быстрее восстановиться после физических нагрузок и нарастить мышечную массу.

Насыщает и помогает поддерживать здоровый вес

Белок является наиболее сытным макроэлементом. Включение греческого йогурта в блюда и перекусы помогает дольше чувствовать себя сытыми, что может быть полезным для контроля веса. Исследования также связывают потребление йогурта с меньшим содержанием жира в организме и уменьшением обхвата талии.