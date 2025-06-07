Названо сир, який містить в рази більше білка, ніж яйця: це протеїнова бомба!

Дієтологи назвали сир, який справжньо вражає своїм складом - у ньому в рази більше білка, ніж у звичних яйцях. Цей продукт уже охрестили "протеїновою бомбою", і він може стати ідеальним вибором для спортсменів, людей на дієті та всіх, хто дбає про здорове харчування.

Про який саме молочний продукт йдеться - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому білок - це так важливо?

Перш ніж розкрити назву цього дивовижного сиру, давайте коротко згадаємо, чому білок настільки важливий для нашого організму:

Будівельний матеріал

Білок є основним компонентом м'язів, кісток, шкіри, волосся та нігтів. Він необхідний для відновлення та росту тканин.

Контроль ваги

Білок забезпечує тривале відчуття ситості, що допомагає уникнути переїдання та контролювати апетит. Його перетравлення вимагає більше енергії, ніж вуглеводів чи жирів, сприяючи спалюванню калорій.

Імунна система

Антитіла, що борються з інфекціями, складаються з білка. Достатнє споживання протеїну підтримує міцний імунітет.

Гормони та ферменти

Багато гормонів і ферментів, що регулюють життєво важливі процеси в організмі, також є білками.

Енергія

Хоча білок не є основним джерелом енергії, він може бути використаний організмом у разі нестачі вуглеводів чи жирів.

Середньостатистичне велике яйце містить близько 6 грамів білка. Це чудовий показник, але цей сир - чемпіон по протеїну.

Сир, що б'є рекорди за вмістом білка

І цим продуктом є... Пармезан (Parmigiano Reggiano)

Так, саме цей твердий, витриманий сир, що асоціюється з італійською кухнею та вишуканими стравами, є справжньою протеїновою бомбою.

У 100 грамах пармезану може міститися до 35-40 грамів білка! Це значно перевищує показники не лише яєць (де 100 г - це приблизно 2 великих яйця, що дає близько 12-13 г білка), а й більшості інших молочних продуктів та навіть деяких видів м'яса.

Білок пармезану є повноцінним, тобто містить усі дев'ять незамінних амінокислот, які організм не може синтезувати самостійно і повинен отримувати з їжею.

Завдяки тривалому процесу витримки (дозрівання), лактоза в пармезані розщеплюється, що робить його більш засвоюваним навіть для людей з непереносимістю лактози. Крім того, білки у ньому частково гідролізовані, що полегшує травлення.