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П'ять правил, яких дотримується справжня жінка. Перевірте себе

Фото: Психологи розповіли про правила дорослої жінки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Справжня доросла жінка - це поняття навіть не віку, а усвідомлення себе у цьому світі. Комусь воно приходить раніше, комусь пізніше, а комусь - ніколи.

Яких же правил дотримується справжня доросла жінка - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Вона вибирає тих, хто вибрав її

Це надзвичайно просте правило, яке позбавить вас від непотрібних рухів, трати часу і сил.

Вибирай чоловіка, який вже вирішив, що ти - та сама, єдина. Інакше ти будеш мати стосунки, які матимуть тебе.

Дружи з тим, хто вважає тебе своїм другом, а не просто знайомою чи приятелькою.

Все приходить вчасно. А якщо не приходить, значить ще не час

Це правило економить купу енергії та часу. Наприклад, напередодні весілля щось трапляється, що руйнує ваші плани. Подію доводиться скасовувати, а потім ви дізнаєтеся, що ваш обранець - зрадник і маніпулятор.

Але вже скоро ви зустрічаєте іншого - того самого, єдиного.

Ніколи не кажи ніколи

Не думай, що все завжди у твоєму житті буде йти за планом. Іноді життя саме коригує твої плани, і вони спочатку можуть тобі не сподобатися. Але в результаті все стане по своїх місцях.

Нічого не бійся

"Гірше за смерть нічого не буває", - кажуть мудрі люди.

Якщо ти прямо зараз жива, то варто жити, а не боятися. Коли прийде час відійти в інший світ, це станеться тоді, коли станеться. Тож чи варто боятися зараз?

"Упала, встала, пішла"

Це як в бійці, коли падати не можна, інакше буде погано.

Якщо життя кинуло вас на лопатки і дає тумаків, якомога швидше оговтуйтеся і вставайте на ноги. Якщо не виходить одразу, починайте повзти!

Лежати варто в своєму ліжку. Бажано з коханим чоловіком.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що ви комусь подобаєтеся.

Також читайте про п'ять частих травм дитинства, які руйнують ваші дорослі стосунки.

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