5 травм дитинства, які руйнують ваші дорослі стосунки. Яка ваша?
Наше дитинство і стосунки з батьками безпосередньо впливають на дорослі взаємини з партнерами. Особливо, якщо ці відносини були травматичними.
Про це розповіла психолог Ірина Федоришин.
Травма відкинутого
Таку травму наносять емоційно холодні, критикуючі батьки, з постійним несприйняттям дитини.
Наслідки:
- Відсутність особистих кордонів
- Перманентне відчуття непотрібності, неважливості в житті
- Незадоволеність собою, відмова від своїх потреб
- Дефіцит любові, уваги, турботи, складність з впусканням інших людей у своє життя
Травма покинутого
Емоційно нестабільні батьки, відчуття, що життя підступне, незакрита потреба в безпеці.
Наслідки:
- Бажання контролювати життя та близьких
- Відчуття самотності та непотрібності
- Ризик знаходитися в токсичних стосунках
- Великий страх втратити партнера
- У стосунках потрапляння з повною втратою особистості
Травма зради
Значима фігура (батько чи мати) залишила дитину, сім'ю, відсутність контакту з ним.
Наслідки:
- Почуття образи на батьків, це проектується на партнера
- У стосунках прилипчиві чи відсторонені
- Проблеми з довірою
- Гіперопіка та контроль партнера. Страх, щоб не покинув
- Токсичні та напружені стосунки з протилежною статтю
Травма позбавленого
Гіперопікаючі батьки, що позбавили дитину права вибору і самостійності.
Наслідки:
- Не розуміє своїх бажань і потреб
- Обезцінювання, не знає, як реагувати на похвалу і компліменти
- У стосунках вибирають рятівника, який би закривав їхні потреби, щоб перекласти відповідальність.
- Проблеми з самореалізацією, постійні сумніви в собі, своїх силах, компетентності.
Травма приниження (нарцисична)
Критикуючі батьки, постійне знецювання, порівняння з кимось, приниження.
Наслідки:
- Самоствердитися за рахунок інших, щоб підняти свою самооцінку
- Заслуговування любові, самопожертва, весь час намагається бути хорошим
- Відчуття власної неповноцінності, сумніви у своїй "нормальності"
- Страх проявити негативні емоції, заперечення та відкидання своїх емоцій
За словами спеціаліста, найкраще такі травми пропрацьовувати в терапії.
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