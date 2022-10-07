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5 травм дитинства, які руйнують ваші дорослі стосунки. Яка ваша?

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П'ятниця 07 жовтня 2022 20:15
5 травм дитинства, які руйнують ваші дорослі стосунки. Яка ваша? Фото: Психолог розповіла про дитячі травми (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Наше дитинство і стосунки з батьками безпосередньо впливають на дорослі взаємини з партнерами. Особливо, якщо ці відносини були травматичними.

Про це розповіла психолог Ірина Федоришин.

Травма відкинутого

Таку травму наносять емоційно холодні, критикуючі батьки, з постійним несприйняттям дитини.

Наслідки:

  • Відсутність особистих кордонів
  • Перманентне відчуття непотрібності, неважливості в житті
  • Незадоволеність собою, відмова від своїх потреб
  • Дефіцит любові, уваги, турботи, складність з впусканням інших людей у своє життя

Травма покинутого

Емоційно нестабільні батьки, відчуття, що життя підступне, незакрита потреба в безпеці.

Наслідки:

  • Бажання контролювати життя та близьких
  • Відчуття самотності та непотрібності
  • Ризик знаходитися в токсичних стосунках
  • Великий страх втратити партнера
  • У стосунках потрапляння з повною втратою особистості

Травма зради

Значима фігура (батько чи мати) залишила дитину, сім'ю, відсутність контакту з ним.

Наслідки:

  • Почуття образи на батьків, це проектується на партнера
  • У стосунках прилипчиві чи відсторонені
  • Проблеми з довірою
  • Гіперопіка та контроль партнера. Страх, щоб не покинув
  • Токсичні та напружені стосунки з протилежною статтю

Травма позбавленого

Гіперопікаючі батьки, що позбавили дитину права вибору і самостійності.

Наслідки:

  • Не розуміє своїх бажань і потреб
  • Обезцінювання, не знає, як реагувати на похвалу і компліменти
  • У стосунках вибирають рятівника, який би закривав їхні потреби, щоб перекласти відповідальність.
  • Проблеми з самореалізацією, постійні сумніви в собі, своїх силах, компетентності.

Травма приниження (нарцисична)

Критикуючі батьки, постійне знецювання, порівняння з кимось, приниження.

Наслідки:

  • Самоствердитися за рахунок інших, щоб підняти свою самооцінку
  • Заслуговування любові, самопожертва, весь час намагається бути хорошим
  • Відчуття власної неповноцінності, сумніви у своїй "нормальності"
  • Страх проявити негативні емоції, заперечення та відкидання своїх емоцій

За словами спеціаліста, найкраще такі травми пропрацьовувати в терапії.

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