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Пять правил, которых придерживается настоящая женщина. Проверьте себя

Фото: Психологи рассказали о правилах взрослой женщины (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Настоящая взрослая женщина – это понятие даже не возраста, а осознания себя в этом мире. Кому-то оно приходит раньше, кому-то позже, а кому-то – никогда.

Каких же правил придерживается настоящая взрослая женщина – читайте ниже в нашем материале Styler.

Она выбирает тех, кто выбрал ее

Это очень простое правило, которое избавит вас от ненужных движений, траты времени и сил.

Выбирай мужчину, который уже решил, что ты – та самая, единственная. Иначе ты будешь иметь отношения, которые будут иметь тебя.

Дружи с тем, кто считает тебя своим другом, а не просто знакомой или приятельницей.

Все приходит вовремя. А если не приходит, значит еще не время

Это правило экономит кучу энергии и времени. Например, накануне свадьбы что-нибудь случается, что разрушает ваши планы. Событие приходится отменять, а затем вы узнаете, что ваш избранник – предатель и манипулятор.

Но уже скоро вы встречаете другого – того самого, единственного.

Никогда не говори никогда

Не думай, что все всегда в твоей жизни будет следовать плану. Иногда жизнь сама корректирует твои планы, и они поначалу могут тебе не понравиться. Но в итоге все станет по своим местам.

Ничего не бойся

"Хуже смерти ничего не бывает", – говорят мудрые люди.

Если ты прямо сейчас жива, то следует жить, а не бояться. Когда придет время отойти в мир иной, это произойдет тогда, когда произойдет. Так стоит ли бояться сейчас?

"Упала, встала, ушла"

Это как в драке, когда падать нельзя, иначе будет плохо.

Если жизнь бросила вас на лопатки и дает тумаков, как можно скорее приходите в себя и вставайте на ноги. Если не выходит сразу, начинайте ползти!

Лежать следует в своей постели. Желательно с любимым мужчиной.

Раньше мы писали, как понять, что вы кому-то нравитесь.

Также читайте о пяти частых травмах детства, которые разрушают ваши взрослые отношения.

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