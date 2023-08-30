П'ять фатальних помилок у приготуванні риби: як робити не варто

Риба готується дуже швидко і може стати чудовою вечерею чи прикрасою будь-якого святкового столу. Але існують помилки, які зроблять вашу страву несмачною або навіть неїстівною.
Яких помилок у приготуванні риби допускати не можна - читайте в матеріалі нижче.
Риба відноситься до ніжних та делікатних продуктів, які дуже швидко втрачають свої смакові якості. Бажано для готування використовувати свіжу рибу, яка не заморожувалася. Але, на жаль, здійснити у реальності це вдається не завжди.
Якщо ж вам доведеться готувати із замороженої риби, то перед жарінням або запіканням потрібно довести продукт до кімнатної температури. Розморожувати рибу в мікрохвильовій печі або гарячій воді не можна, вона стане сухою і несмачною. Перекладіть заморожену рибу з морозилки в холодильник на ніч та залиште її повільно танути.
Щоб ваша риба одержала приємну скоринку, її потрібно правильно смажити. Олія на сковороді повинна бути гарячою, інакше риба почне виділяти сік і тушкуватися, а не обсмажуватися.
Викладайте на сковороду по 2-3 шматочки та слідкуйте за кожним уважно. Якщо у вас багато риби й ви хочете заощадити час, поставте дві сковороди або відправте частину продукту в духовку.
Зазвичай для панірування беруть звичайне пшеничне борошно. Саме воно дає ту неповторну золотисту скоринку, не дає рибі підгоріти та робить її апетитною.
Але якщо борошна багато, воно починає підгоряти, а риба набуває неприємного аромату. Перед смаженням струсіть з кожного шматочка зайве борошно.
Риба готується дуже швидко і м'якуш у неї дуже ніжний, білок згортається дуже швидко і немає причин смажити її дуже довго. Так вона стане сухою та несмачною.
Вважається, що на 1 см риби потрібно не більше 2 хвилин на сковороді. Загальний час готування не повинен перевищувати 12-15 хвилин.
Часто перевертати потрібно м'ясо, щоб воно повністю просмажилося. А риба таких маніпуляцій не потребує. Тим більше, що таке перевертання може порвати скоринку, і м'якуш прилипне до сковороди.
Дайте спокійно обсмажитись одній стороні, а потім акуратно переверніть.
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