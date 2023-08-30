Пять фатальных ошибок в приготовлении рыбы: как делать не стоит

Неправильное размораживание

Рыба относится к нежным и деликатным продуктам, которые очень быстро теряют свои вкусовые качества. Желательно для готовки использовать свежую рыбу, которая не подвергалась заморозке. Но увы, осуществить в реальности это удается не всегда.

Если же вам предстоит готовить из замороженной рыбы, то перед жаркой или запеканием нужно довести продукт до комнатной температуры. Размораживать рыбу в микроволновой печи или в горячей воде нельзя, она станет сухой и невкусной. Переложите замороженную рыбу из морозилки в холодильник на ночь и оставьте ее медленно оттаивать.

Много рыбы на сковороде

Чтобы ваша рыба получила приятную корочку, ее нужно правильно жарить. Масло на сковороде должно быть горячим, иначе рыба начнет выделять сок и тушиться, а не обжариваться.

Выкладывайте на сковороду по 2-3 кусочка и следите за каждым внимательно. Если у вас много рыбы и вы хотите сэкономить время, то поставьте две сковороды или отправьте часть продукта в духовку.

Много муки

Обычно для панировки берут обычную пшеничную муку. Именно она дает ту неповторимую золотистую корочку, не дает рыбе подгореть и делает ее аппетитной.

Но если муки много, она начинает подгорать, а рыба приобретает неприятный аромат. Перед жаркой стряхните с каждого кусочка лишнюю муку.

Долгое приготовление

Рыба готовится очень быстро и мякоть у нее очень нежная, белок сворачивается очень быстро и нет причин жарить ее очень долго. Так она станет сухой и невкусной.

Считается, что на 1 см рыбы вам нужно не более 2 минут на сковороде. Общее время готовки не должно превышать 12-15 минут.

Много суеты

Переворачивать часто нужно мясо, чтобы оно полностью прожарилось. А рыба в таких манипуляциях не нуждается. Тем более, что такое переворачивание может порвать корочку, и мякоть прилипнет к сковороде.

Дайте спокойно обжариться одной стороне, а потом аккуратно переверните.