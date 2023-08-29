Точні пропорції для ідеального маринаду: ось скільки потрібно цукру, солі та оцту
Період заготівлі продуктів на зиму в самому розпалі, а значить - консервація таких популярних овочів, як помідори та огірки, триває. І майже кожен кулінар має свій власний секрет для маринаду. Саме він робить овочі хрусткими, смачними та пікантними.
Які пропорції ідеального маринаду для консервації огірків - читайте в матеріалі Styler.
Маринади для огірків
Більшість маринадів мають у своєму складі такі продукти: сіль, цукор, оцет та вода. У різних рецептах можна побачити й додаткові – парасольки кропу, часник, листочки дерев, запашний та чорний перець, корінь хрону.
Якщо в кожну банку додати ці інгредієнти, огірки будуть з більш гострим або пікантним смаком.
Але від основної рецептури залежить найважливіше - як довго стоятимуть ваші огірки взимку та наскільки приємним буде у них смак.
Ідеальна пропорція для закрутки огірків
- Огірки середнього та невеликого розміру
- Лавровий лист - по 2 листочки на банку
- Перець запашний - по 6 горошин на банку
- Перець чорний - по 2 горошини на банку
- Морква - по 1-2 кружечки на банку
- Часник - по 1 зубчику на банку
- Хрін - по шматочку кореня хрону на банку
- По 1 парасольці кропу на банку
- Листя дуба - по 1-2 шт. на банку
- Листя смородини чи іншого фруктового куща - по 1-2 шт.
На маринад у 5 л води:
- 1,5 л оцту 8-10%
- 10 столових ложок цукру
- 5 столових ложок солі
Як зробити маринад
Воду налийте у велику каструлю, додайте сіль, оцет та цукор. На кожен літр води вам необхідно 1,5 столові ложки солі та 2 столові ложки цукру. Каструлю поставте на вогонь і доведіть до кипіння
Огірки попередньо варто замочити у холодній воді на 1,5-2 години. Потім воду злити.
Візьміть підготовлені банки й в кожну покладіть моркву, хрін, перець запашний і чорний, листя дуба, ягідних кущів і лавровий, а також часник.
Далі покладіть у кожну банку огірки та залийте гарячим маринадом. Закрутіть банки та стерилізуйте їх 5 хвилин. Потім перевірте кришки та залиште банки остигати, перевернувши їх дном нагору.
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