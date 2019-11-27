Озвучен гонорар Софии Ротару за гастроли в России

София Ротару в последнее время подверглась критике за то, что она ездит на гастроли в РФ и поддерживает при этом украинскую армию. В России "наехали" за это на украинскую артистку и начали клеймить. Сейчас в российской прессе появилась информация о том, сколько же зарабатывает народная артистка на таких гастролях.

Генеральный менеджер одного из московских агенств рассказал о расценках певицы на выступлении на новогоднем корпоративе, пишет одно из российских изданий.

"Гонорар артистки на новогодний корпоратив в декабре нам объявили $60 тыс. Написали, что часть коллектива уже в Москве, София Михайловна живет в собственном жилье. Но есть дополнительные расходы - транспортные: на дорогу ее коллектива. В смете, которую мы получили было посчитано проживание в гостинице, транспорт, суточные", - сообщил генеральный менеджер.

София Ротару (фото: u-f.ru)

По его словам, 15 тысяч долларов из 60 получает команда певицы. Но со стороны Ротару готовы сделать и скидку.

"Коллектив певицы из разных городов, поэтому и билеты в смете обозначены из разных населенных пунктов. Кроме того, обозначен перелет бизнес-классом для сестры певицы Аурики. Итого транспортные расходы по смете для нашего корпоратива составили: $15040. Но шла речь и о возможных скидках - все обсуждается", - подитожил менеджер.