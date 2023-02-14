Ознаки, які вказують на погану енергетику житла: зверніть увагу на ці прикмети

Квартира, будинок або навіть окрема кімната у приміщенні може містити негативну енергетику. У такому приміщенні люди та тварини почуватимуться погано, техніка ламатиметься і стіни постійно хотітимуть ремонту.

Які прикмети вказують, що із житлом щось не так – читайте нижче.

Поведінка тварин та дітей

У приміщенні з негативною енергетикою тварини та маленькі діти будуть поводитися неспокійно, а часом і неадекватно. Наприклад, коти в такому житлі довго вдивляються в кути, шиплять у темряву і навіть намагаються битися з кимось невидимим. Збоку така поведінка здається більш ніж дивною, але так коти намагаються захистити своїх господарів.

Собаки в таких кімнатах показують найчастіше страх - вони скиглять, відмовляються там перебувати без господарів, можуть вити або ховатися під ліжко.

Маленькі діти можуть вказувати на негатив дуже чітко – вони погано сплять, плачуть, відмовляються залишатися там. Старші діти починають розповідати про незнайомих людей (дядьків, тіток, бабусь), яких вони бачать у кутках кімнати або біля дверей.

Холод

Здавалося б, прохолодна кімната в спеку повинна радувати. Але будьте обережні, у приміщеннях із нечистою енергетикою зазвичай холодно завжди – незалежно від погоди.

Зазвичай цей дискомфорт відчувається одразу з порога й перше бажання – негайно покинути цей будинок. Сильний холод за наявності опалення говорить, що в будинку є невгамовна душа і можливо навіть не одна.

Предмети живуть своїм життям

Шафи можуть самі собою відкриватися або закриватися, в них можуть постійно падати полиці, відвалюватися дверцята, ручки. Якщо це стелаж або сервант – з полиць можуть падати предмети, особливо ті, що б'ються.

Різні електроприлади можуть самостійно вмикатися або вимикатися – телевізори, комп'ютери, лампи, нічники. У торшерах чи люстрах лампочки горітимуть дуже часто, ламатимуться шнури та розетки.

Ненормальна активність у певний час

У будинках з негативною енергетикою можуть бути паранормальні явища, і вони повторюватимуться у певний час – пізно увечері чи вночі. Вечорами у такому житлі дуже некомфортно – чуються дивні звуки, скрипи, шепіт, людина почувається тривожно та не захищеною. У великих дзеркалах можуть здаватися тіні.

Ще в таких будинках люди часто відчували на собі чийсь погляд, хоча у приміщенні точно нікого не було.