Признаки, которые указывают на плохую энергетику жилья: обратите внимания на эти приметы
Квартира, дом или даже отдельная комната в помещении может содержать негативную энергетику. В таком помещении люди и животные будут чувствовать себя плохо, техника будет ломаться и стены постоянно будут хотеть ремонта.
Какие приметы указывают, что с жильем что-то не так - читайте ниже.
Поведение животных и детей
В помещении с негативной энергетикой животные и маленькие дети будут вести себя беспокойно, а порой и неадекватно. К примеру, коты в таком жилье подолгу вглядываются в углы, шипят в темноту и даже пытаются драться с кем-то невидимым. Со стороны такое поведение кажется более чем странным, но так коты пытаются защитить своих хозяев.
Собаки в таких комнатах показывают чаще всего страх - они скулят, отказываются там находиться без хозяев, могут выть или прятаться под кровать.
Маленькие дети могут указывать на негатив очень четко - они плохо спят, плачут, отказываются там оставаться. Дети постарше начинают рассказывать о незнакомых людях (дядях, тетях, бабушках), которых они видят в углах комнаты или возле дверей.
Холод
Казалось бы, прохладная комната в жаркую погоду должна радовать. Но будьте осторожны, в помещениях с нечистой энергетикой обычно холодно всегда - независимо от погоды.
Обычно этот дискомфорт чувствуется сразу с порога и первое желание - немедленно покинуть этот дом. Сильный холод при наличии отопления говорит, что в доме есть неуспокоенная душа и возможно даже не одна.
Предметы живут свое жизнью
Шкафы могут сами по себе открываться или закрываться, в них могут постоянно падать полки, отваливаться дверцы, ручки. Если это стеллаж или сервант - с полок могут падать предметы, особенно те, которые бьются.
Различные электроприборы могут самостоятельно включаться или выключаться - телевизоры, компьютеры, лампы, ночники. В торшерах или люстрах лампочки будут гореть очень часто, будут ломаться шнуры и розетки.
Ненормальная активность в определенное время
В домах с негативной энергетикой могут быть паранормальные явления, и они будут повторяться в определенное время - поздно вечером или ночью. По вечерам в таком жилье очень некомфортно - слышатся странные звуки, скрипы, шепот, человек чувствует себя тревожно и не защищенным. В больших зеркалах могут мерещиться тени.
Еще в таких домах люди часто чувствовали на себе чей-то взгляд, хотя в помещении точно никого не было.
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