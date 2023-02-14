Признаки, которые указывают на плохую энергетику жилья: обратите внимания на эти приметы

Квартира, дом или даже отдельная комната в помещении может содержать негативную энергетику. В таком помещении люди и животные будут чувствовать себя плохо, техника будет ломаться и стены постоянно будут хотеть ремонта.

Какие приметы указывают, что с жильем что-то не так - читайте ниже.

Поведение животных и детей

В помещении с негативной энергетикой животные и маленькие дети будут вести себя беспокойно, а порой и неадекватно. К примеру, коты в таком жилье подолгу вглядываются в углы, шипят в темноту и даже пытаются драться с кем-то невидимым. Со стороны такое поведение кажется более чем странным, но так коты пытаются защитить своих хозяев.

Собаки в таких комнатах показывают чаще всего страх - они скулят, отказываются там находиться без хозяев, могут выть или прятаться под кровать.

Маленькие дети могут указывать на негатив очень четко - они плохо спят, плачут, отказываются там оставаться. Дети постарше начинают рассказывать о незнакомых людях (дядях, тетях, бабушках), которых они видят в углах комнаты или возле дверей.

Холод

Казалось бы, прохладная комната в жаркую погоду должна радовать. Но будьте осторожны, в помещениях с нечистой энергетикой обычно холодно всегда - независимо от погоды.

Обычно этот дискомфорт чувствуется сразу с порога и первое желание - немедленно покинуть этот дом. Сильный холод при наличии отопления говорит, что в доме есть неуспокоенная душа и возможно даже не одна.

Предметы живут свое жизнью

Шкафы могут сами по себе открываться или закрываться, в них могут постоянно падать полки, отваливаться дверцы, ручки. Если это стеллаж или сервант - с полок могут падать предметы, особенно те, которые бьются.

Различные электроприборы могут самостоятельно включаться или выключаться - телевизоры, компьютеры, лампы, ночники. В торшерах или люстрах лампочки будут гореть очень часто, будут ломаться шнуры и розетки.

Ненормальная активность в определенное время

В домах с негативной энергетикой могут быть паранормальные явления, и они будут повторяться в определенное время - поздно вечером или ночью. По вечерам в таком жилье очень некомфортно - слышатся странные звуки, скрипы, шепот, человек чувствует себя тревожно и не защищенным. В больших зеркалах могут мерещиться тени.

Еще в таких домах люди часто чувствовали на себе чей-то взгляд, хотя в помещении точно никого не было.