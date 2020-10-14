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Ожоги и другие травмы: волонтеры показали животных, пострадавших в пожарах под Луганском

Луганск, Среда 14 октября 2020 16:33
Ожоги и другие травмы: волонтеры показали животных, пострадавших в пожарах под Луганском
Пострадавший от пожара кот (фото: facebook.com/sashatodorchuk)
Автор: Роман Мирончук

Под Луганском волонтеры спасли много животных

В луганской области произошли масштабные пожары. Люди, спасаясь от бедствия, бросали своих домашних питомцев в горящих домах. Некоторые животные убегали сами, а некоторых спасали волонтеры.

Местным волонтерам удалось найти и спасти десятки собак и кошек, у которых различные ожоги и травмы. Сейчас им необходимо серьезное лечение. Об этом рассказал зоозащитник Александр Тодорчук на своей странице в Facebook.

Ожоги и другие травмы: волонтеры показали животных, пострадавших в пожарах под Луганском

Пострадавшие животные (фото: facebook.com/sashatodorchuk)

Он отметил, что на лечение животных нужны средства. Поэтому UAnimals при поддержке фонда "Клуб Добродіїв" запускает проект, который направлен на помощь бедным животным, пострадавшим от огня.

Ожоги и другие травмы: волонтеры показали животных, пострадавших в пожарах под Луганском

Пострадавшие животные (фото: facebook.com/sashatodorchuk)

Все пожертвования будут направлены на закупку лекарств, оплату операций и другой ветеринарной помощи животным.

Ожоги и другие травмы: волонтеры показали животных, пострадавших в пожарах под Луганском

Пострадавшие животные (фото: facebook.com/sashatodorchuk)

Помочь финансово животным можно по этой ссылке.

Напомним, под Житомиром многодетная мать плеснула на себя бензин, а муж ее поджог. Женщина оказалась на больничной койке с тяжелыми ожогами, а дом полностью сгорел.

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