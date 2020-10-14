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Опіки та інші травми: волонтери показали тварин, постраждалих у пожежі під Луганськом

Луганськ, Середа 14 жовтня 2020 16:33
Опіки та інші травми: волонтери показали тварин, постраждалих у пожежі під Луганськом
Постраждалий від пожежі кіт (фото: facebook.com/sashatodorchuk)
Автор: Роман Мирончук

Під Луганськом волонтери врятували багато тварин

В луганській області відбулися масштабні пожежі. Люди, рятуючись від лиха, кидали своїх домашніх вихованців у палаючих будинках. Деякі тварини тікали самі, а деяких рятували волонтери.

Місцевим волонтерам вдалося знайти і врятувати десятки собак і кішок, у яких різні опіки і травми. Зараз їм необхідно серйозне лікування. Про це розповів зоозахисник Олександр Тодорчук на своїй сторінці в Facebook.

Опіки та інші травми: волонтери показали тварин, постраждалих у пожежі під Луганськом

Постраждалі тварини (фото: facebook.com/sashatodorchuk)

Він зазначив, що на лікування тварин потрібні кошти. Тому UAnimals за підтримки фонду "Клуб Добродіїв" запускає проект, який спрямований на допомогу бідним тваринам, які постраждали від вогню.

Опіки та інші травми: волонтери показали тварин, постраждалих у пожежі під Луганськом

Постраждалі тварини (фото: facebook.com/sashatodorchuk)

Всі пожертви будуть спрямовані на закупівлю ліків, оплату операцій та іншої ветеринарної допомоги тваринам.

Опіки та інші травми: волонтери показали тварин, постраждалих у пожежі під Луганськом

Постраждалі тварини (фото: facebook.com/sashatodorchuk)

Допомогти фінансово тваринам можна за цим посиланням.

Нагадаємо, під Житомиром багатодітна мати плеснула на себе бензин, а чоловік її підпалив. Жінка опинилася на лікарняному ліжку з важкими опіками, а будинок повністю згорів.

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