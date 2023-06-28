Ожиріння, біль і смерть. Чому йодид калію не можна приймати для профілактики

Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається напруженою й українці мають певні переживання, що російські війська можуть влаштувати там теракт. А це може спричинити радіаційну небезпеку на великій території України. Єдиним препаратом, який може захистити організм від радіації, є йодид калію. Цей препарат потрібно приймати виключно після розпорядження лікарів, бо навіть у профілактичних дозах він може зашкодити здоров'ю.

Які наслідки для здоров'я може мати прийом йодиду калію без призначення лікаря, для Styler розповів сімейний лікар "ОН Клінік Черкаси" Максим Петруша.

Для чого потрібен йодид калію

Йодид калію – це сіль, яка може захистити щитовидну залозу від радіоактивного йоду, запобігши його поглинанню.

Однак приймати йодид калію з профілактичною метою небезпечно для здоров'я. Приймати йодид калію можна лише в тому випадку, якщо державні чи місцеві органи охорони здоров'я радять це зробити.

Які можуть бути побічні ефекти від прийому йодид калію

біль у суглобах

набряк рук, обличчя, ніг, губ, язика та горла

збільшення лімфатичних вузлів

печіння у роті чи горлі

сильний головний біль

підвищене слиновиділення

аритмія (порушення серцевого ритму)

металічний присмак у роті

оніміння, поколювання або слабкість у кінцівках

болючість зубів та ясен

виразки на шкірі

незвичайна втома

Також можуть виникнути нудота і блювання, діарея, біль у животі. У деяких людей можуть виникати алергічні реакції на йодид калію.

Серйозні алергічні реакції можуть включати почервоніння шкіри, свербіж, набряк обличчя або горла, складнощі з диханням і анафілактичний шок.

Чим небезпечно передозування йоду в організмі

Приймання великої кількості йодиду калію може призвести до передозування йоду в організмі. Це може спричинити гіпертиреоз – стан, при якому щитоподібна залоза виробляє занадто багато гормонів, що може призвести до таких симптомів, як нервовість, розлади сну, прискорений пульс, збільшення ваги, тремор і тиреотоксикоз.

Окрім цього, приймання йодиду калію без необхідності може спричинити дисфункцію щитоподібної залози. Це може призвести до збільшення або зменшення розмірів щитоподібної залози та порушення її функцій.